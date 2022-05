Primera División: el amarillo gritó en los penales y se fue derecho a la final

Barrio Traut empató 1 a1 con Ferrocarril Roca y primó en la definición desde los doce pasos. Jugará la gran final en dos cruces con Atlético Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

En una fantástica recuperación en las últimas fechas, donde cosechó triunfos importantes tras un flojo inicio de torneo, el conjunto que dirige Dardo Rivarola le ganó a Ferrocarril Roca en su estadio y tendrá la gran chance de alcanzar el título del Apertura 2022.

El partido ñe había sido esquivo en los primeros minutos cuando Diego Barragán convirtió el primer gol para los ferroviarios a los cuatro minutos de juego, A lo 12 llegó el empate por intermedio de Ary Amicone, quien definió bien ante la salida de Ignacio Aguirre.

Desde ese momento Barrio Traut, si bien casi nunca tuvo la posesión del balón, emparejó las acciones de juego con firmeza en su fondo, con Alejo Giudice y Andrés Fuchila en la zaga y con Martin Gil y Guillermo Tus que pelearon cada pelota hasta el final.

En la mitad de la cancha, con Cristian Gómez por la izquierda y Segundo Uhalde por la derecha, sumado a la mejor ubicación y entrega de Gaspar Casey y Eugenio Montorfano, no dejaron que la mitad de cancha de Ferro, el punto más fuerte del equipo de Sandez, funcionara con la comodidad que ha caracterizado su andar en el torneo donde los ferroviarios terminaron invictos su participación en los 90 minutos.

Barrio Traut con Luis Urruchua y Ary Amicone en ofensiva, mantuvo activo siempre al fondo albiceleste que no debió descuidarse nunca.

Fueron armas suficientes las del amarillo para no pasar demasiados sobresaltos ante un rival de fuste. El partido ganó en incidencias claves. La lesión de Segundo Uhalde en el primer tiempo donde fue remplazado por Renzo Patronelli que en su ingreso corrió mucho por la derecha, sumado a la dramática situación vivida por el choque de cabezas y desmayo de Cristian Gómez que debió ser hospitalizado (se vivieron momentos dramáticos) y las expulsiones por rencillas verbales donde el árbitro Servidio le mostró la roja a Luis María Suarez y Eugenio Montorfano, fueron todos condimentos que además terminaron con la llegada de los penales para darle mas atracción al espectáculo futbolístico,

Desde los doce pasos, Lucio Cieza atajó los dos primeros penales que pateó Ferro y cuando los albicelestes habían achicado a uno tras fallar Ary Amicone el suyo, llegó el último penal del arquero Lucio Cieza.

De derecha y adentro y toda la locura y algarabía del festejo para un triunfo inolvidable del equipo amarillo.

En la final se las verá con Atlético Las Flores y tratará de conseguir un titulo que desde hace muchos años, Barrio Traut está necesitando.

Barrio Traut: Lucio Cieza, Alejo Giudice, Martín Gil, Guillermo Tus, Eugenio Montorfano, Andrés Fuchila, Ary Amicone, Segundo Uhalde, Luis Urruchua, Cristian Gómez, Gaspar Casey. Relevos: Delfino Iribarne, Renzo Patronelli, Walter Carpinetti, Juan Carricaburu, Diego Gioiosa, Bruno Puente, Claudio Goñi. D.T: Dardo Rivarola. Ayudantes de Campo: Marcelo Coronel y Sergio González.

Ferrocarril Roca: Ignacio Aguirre, Leonardo Villán, Enzo Molina, Sergio Caputo, Facundo Eluayza, Darian Loggia, Damian Petreigne, Juan Curuchet, Diego Barrágán, Luis María Suarez, Lucas Arballo. Relevos: Facundo Fouléx, Luciano López, Iván Lozano, Juan Ignacio Campot, Diego Vazquez, Alexis Gorosito, Alex Costa. D.t. Eduardo Sandez. Ayudante de Campo. Diego Rodríguez. P.F: Agustín Etcheverry.

Arbitro; Carlos Servidío. Líneas: Andrés Acosta y Jorge Salguero.

