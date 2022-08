Primera División: le jugaron al nueve a la cabeza

Ferrocarril Roca y Juventud Unida igualaron 1 a 1. El centrodelantero Tomás Osterrieth convirtió el gol de los albirrojos y Diego Barragán consiguió el empate de los ferroviarios.

(Por Flavio Iacomini)

En el marco de la segunda fecha del campeonato oficial de primera división del futbol florense, ayer por la tarde en el estadio ferroviario, el local y Juventud Unida no pudieron sumar de a tres como si lo habían hecho estos dos equipos en la primera fecha.

Fue un empate que a Ferrocarril Roca, por las declaraciones posteriores de sus jugadores, le dejó sabor a poco, mientras que para Juventud Unida, la igualdad tuvo cierto sabor a victoria, por su planteo inteligente que lo llevó a jugar el partido en un reducto difícil donde incomodó a Ferro en varios momentos del encuentro.

A los dos minutos del complemento Tomas Osterrieth estuvo atento para ganar de cabeza en el área chica tras captura un rebote en el arquero Héctor “Tatín” Aguirre, que antes no pudo contener un fuerte envío, también de cabeza de Raúl Maciel.

El empate para los ferroviarios llegó a los 18 minutos cuando tras un gran cambio de frente de Emmanuel Tus de derecha a izquierda, la zurda de Sergio Cenzano para mandar la pelota al corazón del área donde apareció la cabeza de Diego Barragán para empatar el partido.

El primer tiempo, no había sido bueno. Solo un par de minutos de Ferrocarril Roca donde pudo ponerse de frente al arco con Emanuel Marino que remató mordido y débil hacia el arco bien custodiado por Bruno Alegre y con algunas apariciones de Luis María Suarez en sus intentos de poner la pelota al piso para tocar corto y salir a buscar la descarga.

Juventud Unida, con un despliegue interesante de su capitán Emiliano Bertini, sumado a la gambeta frontal de Nicolás Patrault, que supo encontrar a Tomás osterrieth activo en ofensiva, se las ingenió para equilibrar el juego.

En la segunda etapa, después de los goles, el partido fue más entretenido para los espectadores que en buen número se dieron cita en el estadio de Avellaneda y Vidal.

Tras conseguir el empate, y con los ingresos de Sergio Cenzano y Damián Petreigne, Ferrocarril Roca tuvo más la posesión de la pelota. Darían Loggia en un cabezazo de pique al piso que se fue por arriba del travesaño y con un remate frontal de Facundo Elauyza ( de gran segundo tiempo) que Bruno Alegre pudo desviar, los albicelestes casi lograron la diferencia que buscaron hasta el final.

El árbitro de saladillo Marcelo Ledesma en el minuto 95 terminó el partido y los dos equipos sumaron los puntos necesarios que los dejó a ambos en el primer lugar compartido. El próximo domingo, para Juventud Unida su rival será Barrio Traut, en tanto Ferro deberá cruzarse con El Potrero.

Ferrocarril Roca: Héctor Aguirre, Ayrton Vera, Santiago Magno, Alexis Ponce, Facundo Eluayza, Darián Loggia, Juan Ignacio Curuchet, Emmanuel Tus, Diego Barragán, Luis María Suarez, Emanuel Marino. Relevos: Facundo Fouléx, Iván Lozano, Valentino Carpinetti, Damiían Petreigne, Jano Pierrastegui, Alex Costa, Sergio Cenzano. D.T: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez. P.F: Miguel “Turi” Elgue.

Juventud Unida: Bruno Alegre, Bruno Silva, Valentín Depollier, Emiliano Bertini, Raúl Maciel, Braian Lozano, Facundo Piazza, tomás Osterrieth, Nicolás Patrault, Facundo Magno. Relevos: Agustín Gil, Ignacio Maciel, Alan Patrault, Francisco Moyano, Hernán Carballo, Lautaro Díaz. D.T: Samuel Macías. Ayudante de Campo: Marcelo Luciani.

Arbitro: Marcelo Ledesma. Líneas: Lucas Loza y Santiago Suriani (Saladillo).

