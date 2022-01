Prof. Luisina Gioiosa participó de un Campus de Patinaje Artístico en San Pablo

Entre los días 13 y 20 de Diciembre del año 2021, como en su oportunidad les habíamos contado, se llevó a cabo en la ciudad de Santos, Sao Pablo un Campus de Patinaje Artístico, en las disciplinas de Libre, Escuela y Danza. Dicho campus estuvo a cargo de Carlos Eduardo Paiva entrenador World Skate y Técnico de la Selección Brasilera. Junto con él, un equipo técnico conformado por patinadores mundialistas, entre ellos Gustavo Casado, Gabrielle Vieira, Felipe Werle. Nuestra Profesora de Patín tuvo el placer de compartir dicho Campus con otros técnicos como por ejemplo Kaká Fristch Técnica de Junior, y Luiza Dangelo actual cuarta patinadora del mundo. En pista, había patinadores de todas las categorías, con los cuales se compartio dichos entrenamientos, como el reconocido Erik Medziu quien fue Medalla de Plata en los Panamericanos Junior 2021. Para nuestra Tecnica Nacional de Patín Artístico, Luisina Gioiosa, fue una gran experiencia en lo profesional, aprendiendo mucho, sumando muchos conocimientos para aplicar en nuestras alumnas y en lo personal conocer gente maravillosa que le abrió las puertas de su club para compartir su día a día y hacerla sentir que la distancia de su país, Argentina, no se notara. No queremos dejar de agradecer especialmente a Angela Gelsi, Técnica World Skate, gracias a ella y por intermedio de ella, Luisina Gioiosa a tenido el privilegio de ser parte de este Campus, ya que no es fácil tener acceso a este tipo de perfeccionamientos deportivos. Queremos agradecer por siempre acompañarnos a difundir la actividad de la escuela, y contarles que las alumnas del Grupo Avanzado ya comenzaron con la Pretemporada 2022, preparándose para todo lo que se vendrá a lo largo de este año, la escuela tiene nuevos proyectos que esperamos poder llevarlos a cabo.

Fuente: Prensa Patín Artístico Las Flores

