Prof. Pedro Cantet, director Provincial de Guardavidas: “Nos hemos encontrado con algunos conflictos”

Luego de su designación al frente de la Dirección Provincial de Guardavidas y mientras aguarda el nombramiento oficial, el Prof. Pedro Cantet, visitó este viernes “El Periodístico”. En charla con Ernesto Varela, explicó que “por el momento tenemos las oficinas en La Plata y comenzando a inspeccionar buena parte de la costa atlántica en esta temporada record”. Cantet dijo que “actualmente hay 20 mil guardavidas registrados entre los 135 municipios que tiene la provincia, no sólo en las costa. Por ejemplo en Las Flores son los 20 aproximadamente. Por otro lado y a su ingreso: En Pinamar y Villa Gesell que son los puntos turísticos que ya hemos visitado, nos hemos encontrado con algunos conflictos. No todas las playas están cubiertas por guardavidas. Se está haciendo un relevamiento del territorio a cubrir en cuanto a kilómetros y vemos que muchas veces no se alcanza a cubrir la totalidad. Son casi 1200 km de playa con balnearios que incluye un gran desarrollo urbano. La problemática es grande porque arrancamos con una temporada récord. Hacía años que no se veía una temporada tan intensa, estoy tratando de «hacer pie» ante tantos conflictos en diversos municipios, atajando penales casi todos los días. Ejemplo, en Gesell hasta el 10 de febrero se está trabajando con una conciliación obligatoria porque no hubo arreglo en paritarias, algunos gremios arreglaron pero la Unión de Guardavidas no llegó a un acuerdo..hay varios gremios, está la Federación Argentina que agrupa muchos, algunos con personería jurídica, otros con formación y mucho en desarrollo, ganan desde 60 mil pesos y se estipula 6 horas diarias con un franco semanal, hay quienes ganan hasta 200 mil por la antigüedad, hay guardavidas en el Río de la Plata ganan más de los que están en el mar, la actividad es la misma pero depende de cada sindicato quién negocia o como se mueve mejor. sobre los elementos de trabajo y eficás para situaciones limites, expresó: La ley exige la cantidad de un guardaviada cada 2 kilometros, motos de agua, Mar del Plata y Pinamar cumplen las bases de seguridad acuática. La verdad que es difícil porque hay artículos que la mayoría no se cumplen, la cantidad de guardavidas en cierta distancia. La mayoría no cuenta con embarcaciones, hay municipios que tienen 14 km con apenas dos gurdavidas, en situación de emergencia se complica mucho. Fijate el episodio en Aguas Verdes con dos menores que lamentablemente fallecieron. El tiempo cuando se juega entre la vida y la muertes es fundamental…Hoy es el día del guardavidas, se estableció por Guillermo Volpe en 1978 para recordar a un guardavidas en Mar del Plata, tenemos también la fecha del 14 para otros porque algunos piensan que no se festeja el dia de la muerte de un compañero. Sobre la actividad que desempeña en la próximas horas, dijo: El lunes estaré en Mar del Plata para una jornada provincial de salvataje. Vamos a estar ahí para acompañar a los guardavidas. Habrá cobertura de otras competencias, Mar del Plata y Pinamar son los mas organizados y de menor conflicto.

ENTREVISTA COMPLETA AL PROFESOR PEDRO CANTET

