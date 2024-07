Pte. Del HCD F. Blanstein sobre la charla técnica de Gentilini: “Fue muy interesante no sólo con el tema ganadero si no de la agricultura…”

Fue en una entrevista dada en el programa “El periodístico” que conduce Ernesto chino Varela en la mañana del miércoles. Blanstein, Pte. Del HCD y de mas de una decena de veces intendente interino, reflexionó sobre distintos temas que le fueron abordados.

Visita de alumnos de la Dante al HCD: “recibimos la grata visita de ellos, es un proyecto muy lindo que impacta sobre Stop ITS. Esto que impulsó en su momento el Dr. Pablo Arrúa con la Secretaría de Salud y con la Dirección de Escuelas es muy importante y que se acerquen a charlar con los concejales visibilizan más aún la tarea que realizan con respecto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual”. Iniciaba la entrevista. Sobre la charla técnica por el edil Federico Gentilini a los concejales, dijo: “Es la segunda vez que voy al campo de Federico (Gentilini), siempre ha tenido una visión global y participativa. Recibimos la invitación, fuimos, nos dio una charla técnica muy interesante no sólo con el tema ganadero sino de la agricultura, vinimos impactados porque nos permite tener conocimiento de cómo se trabaja, nos explicó detalladamente todo, nos parece muy loable lo que proponen de visibilizar más aún la acción, es bueno que nuestro jóvenes también tengan participación ahora que va a comenzar a sesionar el Parlamento Estudiantil y que puedan también asistir, por supuesto que los alumnos de la Escuela Agropecuaria ya conocen ese mecanismo pero incluyo a todos los estudiantes sobre todo de los últimos años del secundario. Fuimos concejales, director de Asuntos Agropecuarios, gente del INTA, eso nos da lugar a tener pensamientos importantes”. Tema ludopatía, tratado en el recinto: “Es una preocupación constante, fue bueno que Cayetano pudiera venir a Las Flores y hablar de los peligros que esa práctica conlleva. Como docente activo que soy y al tener contacto con muchos adolescentes es importante poner en lugar lo deportivo, cultural, artístico y que saquen a los chicos de tanto celular que los dificulta y mucho, por eso los grandes tenemos que ser propulsores de toda esa actividad. Todo lo que impulse acciones de ese nivel y que ataquen fuertemente al mal uso del celular son importantes”. Uno de los temas que se plantearon en el recinto, y ante una banca abierta, fue proyectar una reserva natural en la Laguna La Blanca; “Que un grupo de vecinos nos pongan en el eje de ese tema, nosotros los escuchamos atentamente, ellos nos pusieron en tema. Tratamos de unir partes, por eso convocamos al intendente y funcionarios, hubo muchas coincidencias, el intendente habló de su proyecto, cuando era Director de Deportes del municipio, hablamos del polo norte que es el Parque Plaza Montero y el polo sur donde está la Laguna La Blanca, en inmediaciones, se construyó la pista de ciclismo y hay que avanzar, con una pista a nivel mundial de canotaje y con este impulso de los amigos de la laguna, hay que hacer una ordenanza similar para proteger sectores y que conviva ese mix, es importante que todos los actores de la ciudad participen, eso se puede transformar y ser algo parecido a la laguna de Monte o el Parque Plaza Montero, hay sectores secos porque parte del agua se va, hay posibilidad que se haga un puente sobre la Avda. Cruz Marqués y que nos da posibilidades con un futuro asfaltado con un puente, tener una salida directa a ruta 3. La reunión del sábado fue muy productiva porque se aunaron criterios. Ahora se pasa el expediente al concejo para seguir analizándolo…” dijo. Sobre el planta de reciclado de residuos o basural a cielo abierto, dijo: “Eso tiene que salir de ese lugar, la deposición de los residuos sólidos tiene que salir de ahí porque las celdas no dan más…tenemos una deuda pendiente, los concejales, el ejecutivo. Tal vez una disculpa muy grande a los vecinos que rodean a ese sector, el intendente está haciendo grandes esfuerzos para relocalizar el lugar hacia la zona de Boeer y que quede como lugar de recepción de residuos sólidos urbanos…” Sobre la acción del ejecutivo a la reapertura en doble mano de la Av. San Martín, dijo: “La ordenanza ya está aprobada. Los comercios que tanto reclamaban se verán beneficiados, tiene que empezar entre agosto y septiembre y antes de fin de año tengamos la doble circulación, hay que hacer obras y ver si el tal ansiado semáforo pedido por toda la sociedad se pueda colocar. El tema lo maneja la mesa de planeamiento, es ahí donde se puede acelerar el proceso de ejecución. Todo lo que se pueda realizar con sendas peatonales, cartelería, que de alarma al que maneja es importante, el manejo tiene que mejorar no sólo cuando salimos de casa, tenemos que respetar leyes y ordenanzas, uno ve y anda por la ciudad y ve que hay gente que va a fondo en una ciudad donde tenemos todo muy cerca, hay que hacer cumplir lo que está, el respeto de las calles, andar en contramano en bicicleta en calles de tránsito muy fluido, pasa por un tema de educación y concientización y en el final la sanción, no queda otra porque eso ordena todo… Los florenses vamos a sectores veraniegos o a otro lado y respetamos todo y en nuestra casa no es así, esto se construye entre todos. Los funcionarios estamos de paso, entonces todos nos tenemos que comprometer para que esto funciones, lo mismo pasa en los residuos urbanos que hay gente que los coloca en lugares que no son los correctos. Las Flores es una ciudad atractiva para el turismo y es importante que todos la cuidemos y de parte nuestra avanzar en las ordenanzas para seguir con el crecimiento. Hay mucha gente que no está en el ámbito político y de gestión que participa activamente ad honorem dejando de lado horas para ponerse en la acción, gente que nos llama o nos presenta proyectos. Hay que poner en la mesa ese debate que es lo que queremos hoy y cómo seguir…”

Audio de la entrevista completa a Fabián Blantein.

About The Author