Pudo ser una tragedia: auto fuera de control impacta el frente de un local

Pasadas las 11hs. de la mañana de este viernes se produjo un accidente de tránsito que afortunadamente no pasó a mayores. Fue en la intersección de Gral. Paz y 25 de Mayo en plena hora pico. Allí, una mujer mayor de edad perdió el control de un vehículo, marca Chevrolet modelo Altive, que terminó impactando «de culata» con la puerta de ingreso de un conocido ex local comercial. La conductora, quien habría tenido un desvanecimiento momentáneo al momento de poner en marcha el auto estacionado sobre Gral. Paz, fue atendida por personal de salud que acudió al lugar. Intervino SAME y Policía Comunal.

