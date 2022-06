Quejas de Censistas: más de 750 mil personas todavía no cobraron

El miércoles 18 de mayo fue el Censo Nacional y todavía hay personas que no recibieron el pago por su trabajo. En total costó cerca de 14 mil millones de pesos, de los cuales $5.500 millones se usaron para financiar los sueldos de los más de 700 mil censistas, jefes de radio y jefes de fracción que participaron en el proceso. Recordemos que ese día fue feriado y las personas que brindaron sus servicios para recorrer las casas y entrevistar a sus habitantes estuvieron cerca de 6 horas. Trabajo por el que recibirán seis mil pesos. Pasaron 39 días, muchos censistas están molestos por no haber cobrado y unieron fuerzas para expresar su malestar en las redes sociales. Por su parte, autoridades del INDEC dialogaron con Infobae y dieron explicaciones al respecto. “Ya se firmaron las resoluciones de pagos y las órdenes de pago: el BNA está haciendo las transferencias y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación. Son más de 700 mil personas a las qué hay que pagarles y, previo el pago, se debía certificar el cumplimiento de las tareas para asegurar el pago a las personas que correspondan. Ya hay censistas que han cobrado”, señalaron. Lo cierto es que desde el organismo no tienen información precisa sobre cuantos trabajadores cobraron y cuantos faltan. “Quienes hayan declarado todos los datos correctamente ya están recibiendo el pago”, aclararon. Al mismo tiempo remarcaron que puede haber casos en los que la información de transferencia sea errónea. A través de un mail, el INDEC emitió un comunicado para los censistas: “Queremos llevarte la tranquilidad de que contamos con los fondos para abonarle a todas las personas que realizaron las tareas censales, y que no se demorará el pago. En ese sentido, próximamente recibirás nuevas comunicaciones por correo electrónico”. (Fuente: El Rosalenio)

