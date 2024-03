Quema de media-sombra: ¿Vecina sufre una travesura ?

El día jueves una vecina del barrio ubicado en Hipólito Yrigoyen y Soldado Agustín Arce sufre lo que podría llamarse -pensando bien- una travesura. Le prendieron fuego la media-sombra que poseía en el ingreso a su domicilio. Ante la realidad hablamos con Mirta la titular de la casa, donde nos contó: «La verdad es que no quiero pensar que es algo personal, lamento que esto sea normal para algunos, pero no pasó a mayores porque un vecino vió la situación y sofocó el pequeño incendio sacando la media-sombra quemandose al lado de la cabina de gas, ahora tengo que sacar plata de donde no tengo para comprar una nueva, aunque un vecino me ofreció un silo bolsa para reemplazarla…»

About The Author