Quieren regular la seguridad nocturna

Por esto, el sindicato que los nuclea habló hace unos días con el intendente Alberto Gelené y el Sec. De Gobierno Dr. Javier Di Giano planteándole los avances del sindicato que se centraliza zonalmente en Olavarría. Por esto, hablamos con el referente de s.u.p.c.a.p.r.a. Martin Mendoza.

“Tuvimos una reunión con el gobierno local, para comentar de qué se trata el sindicato de control y permanencia, regido por ley, es un servicio del personal del rubro que tiene que tener un curso profesional que es gratuito, hay gente que lo hace en Azul en el centro de formación 420, luego de este curso, se logara que se registren para todo tipo de eventos, y se beneficien todos, el controlador y el organizador. El servicio que presenta la empresa CAPS, esto va por zona pero por parte del Sindicato se trabaje para que no sea un monopolio, que carguen aportes sociales, carga jubilatoria, ART y beneficia al organizador, se hace cargo una empresa porque se terceriza en caso de algún episodio, en Olavarría hubo un caso de un botellazo que lastima el oído del personal afectado al control y permanencia, lo operaron, estuvo internado, cubrió la ART y por suerte tuvo la cobertura necesaria y cobrar cuando no podía trabajar…la empresa lo autoriza el Ministerio, con reglamentaciones que incluyen personal capacitado y que no tenga antecedentes penales, se entrega un carnet. Sabemos que hay cierta resistencia a adoptar esto, los organizadores lo toman como un gasto, pero es parte de la ley y hay que cumplirla, que no sea una changa, sino un servicio, que tenga una cobertura…Lo que se habló con el intendente es normalizar y darle tranquilidad a la ciudad, que esté la gente registrada y que la mano de obras que sea local mucho mejor para que la plata quede en la ciudad. Los organizadores están haciendo las cosas bien en algunos eventos en septiembre estuvo Damas Gratis registraron a la gente y eso si bien falta pulir algunos detalles, viene bien, el 16 habrá otro evento y se está intentando que esté todo en orden. Lo que marca la ley es un controlador cada 60 personas. Manifestó entre otros detalles.

ENTREVISTA COMPLETA A MARTIN MENDOZA

