Radicales de la 3ra. sección electoral motivando a la participación electoral

Fue en una conferencia de prensa dada en Café Amadeo ayer lunes donde el ex legislador local Ricardo Varela presentó a Fabio Abraham, ex concejal de Lomas de Zamora y Roberto Leoni, ex concejal de Esteban Echeverria.

“Creemos que es importante la participación de todos los afiliados radicales, porque a mayor participación mayor, control sobre la dirigencia en general…Yo creo que esta interna es muy importante, pero creo que esta vez es más importante en serio, nosotros cada 2 años renovamos autoridades desde hace 133 años dentro de la Unión Cívica Radical, y en esta oportunidad se enfrentan dos radicalismos que proponen cosas diferentes…por ejemplo nuestro radicalismo, el que nosotros estamos que encabeza Pablo Dominichini en el comité de provincia, y Federico Storani al comité nacional, el intendente de Tandil Miguel Lungui como primer convencional lista que yo también integro, me parece a mí que representa un radicalismo puro o pretende un radicalismo que no sea ni mileista ni kirncherista…Decía Abraham.

Por su lado, el gastronómico Leoni dijo: “Se está viviendo muy mal con la inseguridad…todos los días vemos cosas así…todos los días alertando por un robo, me pasa que cuando estoy cerrando mi negocio escucho una moto y te agarra angustia y la verdad que no hay manera de vivir, además en mi restaurante, hace 3 semanas fue la peor semana en 8 años, pero lo triste que lo comparé con la semana anterior que había sido la peor, eso es lo más llamativo…El radicalismo no puede ser furgón de cola de un gobierno que propone este tipo de políticas, quiero que el radicalismo vuelva a hacer el radicalismo, la vida republicana de nuestro país donde necesita del radicalismo histórico, no se puede volver a una vida republicana si no tenemos alguien que defienda esos valores y obviamente la crítica a los que solamente le interesa ocupar cargo…” Comentaba Leoni.

Sobre el final, estuvo la reflexión de Ricardo Varela sobre su participación en política: “Los tiempos nos dan, en mi casa están muy enojado, mis hijos no me quieren ver sufrir …tuve varias enfermedades, no me fui gracias a la familia mía , hoy estamos todos distintos vos sabes que estoy acá en un gobierno que entré cuando me invitó Alberto Gelené, porque es un partido vecinal y estoy con una pata alfonsinista, más allá que Alberto esta con Unión por la Patria, pero yo con el radicalismo yo sigo soñando, cuando me llaman digo que podemos hacer, mi postura es clarita, mi papá me decía que el radicalismo es uno solo y cuando intente unirlo, fracasé.. pelié con aparatos grandes que hoy están todavía vigentes… hoy veo un comité radical a puertas cerradas, estuve 6 meses en una carpa cuando me echaron del Bloque, esto no cambió y…cuando me llamó Alfonsín Ricardo, lo querían intervenir porque estaban los de GEN, después le pusimos la cara y los que laburamos por el comité, nos sacaron y los del GEN son los que están hoy en el comité, es una payasada…” Remarcaba Varela.

AUDIO DE LA CONFERENCIA DE PRENSA

