Ramón Canosa acompañó a Cristian Ritondo en un acto realizado en Villa Gesell

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, participó del acto de inauguración de un nuevo local partidario en Villa Gesell, y estuvo acompañado por su equipo de trabajo, entre ellos, el ex intendente Ramón Canosa, quien es uno de los coordinadores de la Quinta Sección Electoral. Ritondo se mostró partidario de la unidad de la coalición opositora y expresó que «si nos compramos las divisiones que nos ponen de afuera, no vamos a saber entender lo que viene”. Fueron también parte de la movida el diputado nacional Hernan Lombardi, los diputados provinciales Alex Campbell y Sergio Siciliano, el senador provincial Walter Lanaro y el intendente de Pinamar, Martín Yeza. El acto fue coordinado por la concejal geselina Clarisa Armando. Recordemos que Canosa se encuentra trabajando en el grupo político que lidera Ritondo, no solo recorriendo la sección electoral donde pertenece Las Flores, sino también en los distritos de la Séptima sección, correspondiente al centro de la Provincia.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram