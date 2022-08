Raúl Palma: «Volver a Las Flores me genera mucha satisfacción»

El reconocido cantautor salteño actuará el sábado 20 de agosto en la gran Peña Folklórica en el club Juventud Deportiva. En diálogo con Marcelo Núñez para la mañana de la radio, Palma se mostró «feliz de volver a pisar un escenario en esta querida ciudad. Recuerdo bien mi primera actuación en el salón de La Tacuara y además amigos como Carlos Ramón Fernández, un gran cantor y amigo, el querido «Gato» Peters que siempre me acompaña con sus discos y sus relatos cuando viajo. Por supuesto no olvido cuando actué en Las Flores Canta. En fin, me genera mucha satisfacción volver allí». El autor de «Salta es una mujer morena» contó que «por suerte este 2022 me encuentra pisando muchos escenarios y presentando nuevo material que con gusto compartiré con todos ustedes en Juventud Deportiva». La Peña Folklórica es auspiciada por FM Alpha, en el año de su 33er. aniversario y actuarán también Héctor Escudero (Cacharí), Grupo Traful (Las Flores), Malambo 2 (Las Flores), Vendaval 3 (La Plata), Grupo de Danzas «El Reencuentro» (Monte) y Ballet «El Malacara» (Las Flores). Por informes y ventas comunicarse al 2244-461221 o 2227-500280

