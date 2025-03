Recibimos y publicamos: carta de agradecimiento a nuestro Hospital

Somos la familia de Facundo Matías Arano. Queremos destacar y agradecer todo el trabajo profesional y humano del personal del hospital de Las Flores. No nos sorprende, porque siempre que nos ha sido necesario acudimos allí y nos atienden muy bien. Facundo llegó el domingo 16 de febrero a la guardia muy descompuesto agravado por su discapacidad y ya en la mañana del lunes con su cuadro de salud desmejorado la única opción era operarlo, buscando un centro de mayor complejidad, por la intervención y el post operatorio. Pero al evaluar la situación, se decidió no trasladarlo por los tiempos que eso requería, entonces la única opción fue preparar la intervención en nuestro hospital para salvarle la vida. Con el peor pronóstico, en pocos minutos un equipo de cirujanos se preparó para una operación riesgosa y difícil. Más de 4 Hs. después la mejor noticia: Facu salió de la intervención, un primer paso adelante. Pero había que esperar. Durante más de 20 días estuvo en terapia, dónde desde las enfermeras, los médicos, todo el personal no sólo hizo lo estrictamente profesional, sino mucho más. Sin el amor por el trabajo, la dedicación, la paciencia, y la humanidad de todo el equipo no hubiéramos salido adelante, Facu y familia. De igual manera los días siguientes en clínica. Hoy hace un mes y una semana ya. Seguramente en pocos días estemos en casa, la recuperación es larga, pero no hubiera sido posible sin todos ellos. Desde la dirección del hospital, a los médicos, especialistas, enfermeros, personal de limpieza. Y el acompañamiento de familia, amigos y conocidos no estaríamos escribiendo esto. Inmensas gracias, no encontramos otra forma de expresar nuestra gratitud con palabras. El Hospital de Las Flores a veces parece chiquito, estamos en el medio de la provincia, dónde faltan insumos, personal, herramientas, Pero si es necesario, se hacen cosas grandes e importantes. Nosotros lo sabemos, lo vivimos, por eso nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento a quienes forman parte del equipo de salud del hospital local.

CLAUDIA DIAZ – MAMA DE FACUNDO

About The Author