Regata del Río Negro: Juani y Julián siguen en la punta y mañana se espera una super final

La Regata del Río Negro tiene sus grandes desafíos, no solo por el esfuerzo físico y psíquico, si no por lo que significa para todos los deportistas, ya que no es una competencia más, es la más larga del mundo y eso la hace emblemática y reconocida internacionalmente.

Los florenses tenemos una afección particular, pues el más rápido de América en el 2018, es nuestro y compite junto al campeón del año pasado en K1 el choelense Julián Salinas, una dupla que se armó al límite de la inscripción y sin conocerse, están dando el mejor espectáculo.

Hoy en la final de la 6ta etapa no fue tan distinta a otras, pues volvieron a ganar los de Carmen de Patagones, la dupla Saavedra – Pinta. Después del gran resultado del domingo pasado donde juani y Julián sacaron casi medio minuto de diferencia, a los maragatos les alcanza para ganar al límite y la gran sensación que el dueto que va primero, parece que regulan la distancia de los lugareños. Lo real, es que Juani y Julián tiene 25 segundos de ventaja, segundos que parecen minutos. Toda la suerte Juani y Julián..!!

Por otro lado, en la categoría TRAVESIA DOBLE CABALLEROS C , el florense José Pablo Gómez y Mauricio Larroque, siguen mejorando su performance, logrando estar en el 9vo lugar después del percance con una rama donde rompieron la embarcación y fueron penalizados con 10 minutos, que en situación normal, estrían peleando los primeros lugares.

