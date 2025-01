Regata Río Negro: Hoy Cáceres – Salinas ganan la etapa por solo 3 decimas

La dupla compuesta por Julián Salinas y Juan Cáceres se tomó revancha de lo sucedido ayer y superó en el sprint final de la segunda etapa a Damián Pinta y a Abraham Saavedra. A pesar del intenso calor, hubo mucha gente en el Naútico de Roca para recibir a los palistas.

La dupla que representa a El Biguá y a Canotaje Las Flores metió la punta de la embarcación antes que la de Damián Pinta y Abraham Saavedra, y se tomaron revancha del desenlace de la etapa inaugural.

Hasta antes de Navidad, Salinas iba a encarar la Regata en un K1, donde iba a defender el título logrado el año pasado. Pero lo vio a Cáceres hacer 40 kilómetros durante un entrenamiento, le propuso hacer dupla y cumplidas dos etapas, ya se anotaron como favoritos para lo que viene.

Salinas- Caceres viene dando espectáculo con el bote N° 4 de Pinta- Saavedra.

En el apretado cierre del final, se lo alcanzó a ver a Damián Pinta recriminarle algo a los integrantes del bote N° 6. Al salir del agua, Salinas lo explicó: «Son cosas de la carrera, no pasa nada. Nos decían que los llevábamos contra la boya, pero ayer fue al revés y nosotros no dijimos nada. No pasa nada... La verdad es que tenemos poco espacio para acertarle al paso que hay entre la boya amarilla y la costa. Se podría ampliar un poquito más».

La lucha por la llegar primeros a la meta comenzó a tres kilómetros del puente de Paso Córdoba. Las dos embarcaciones dieron un gran espectáculo. «La estrategia era pasar adelante y aguantar. El otro bote intentó lo mismo y quedó claro que por lo visto ayer y hoy, demostramos que tenemos un nivel muy parecido», agregó Juan Ignacio Cáceres.

Los finales de las dos etapas fueron muy parecidos y según los tiempos oficiales suministrados por la organización, los líderes de la general son Pinta-Saavedra, que aventajan a sus rivales por apenas 9 décimas.

Así relata el informe rionegro.com.ar principal portal de la Patagonia al considerar el remate de la dupla Cáceres – Salinas.

Mañana lunes la competencia será la etapa Gral Roca – Villa Regina, donde se espera otro atractivo final.

About The Author