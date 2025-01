René Higuita: La inolvidable atajada del escorpión

El 6 de septiembre de 1995 el arquero de la selección nacional de Colombia asombraba al mundo en el mítico estadio de Wembley en un partido ante Inglaterra. El particular estilo del “Loco” de salir a jugar con los pies, llevó a que luego la FIFA, cambiara el reglamento en la entrega hacia atrás a los arqueros.

Por Flavio Iacomini

“René vos estás loco. Eso no lo hagas nunca más” fue lo que sonó bien fuerte en la voz de Francisco “Pacho” Maturana, el técnico de la selección cafetera de Colombia, cuando el portero nacido en Medellín, vestido de pantalones largos de color negro y buzo Adidas multicolor, con los talones, rechazó la pelota tras el envío hacia el arco del jugador inglés Jamie Redknopp. Y René, después no le hizo caso a su D.T porque esa jugada la repitió siete veces más hasta el día de su retiro del futbol profesional en el año 2008 . La particular manera de jugar desde el arco de José René Higuita Zapata a lo largo de toda su carrera de casi quince años como futbolista profesional, llevó a que finalmente la FIFA incorporara la figura del arquero libero y cambiara las reglas. Como Higuita salía a menudo del arco para rechazar y jugaba mucho con los pies, la Federación Internacional de Futbol Asociado tomò como referencia esa actitud y determinó que el futbolista de campo cuando envía la pelota hacia atrás donde está el arquero, el guardameta debe utilizar solo los pies y ya no puede tomar el balón con la mano como históricamente a esto se lo hizo. En todas las canchas del mundo, tal como ocurre en el futbol oficial de Las Flores, se aplica la “Ley Higuita”, por lo que todos los arqueros debieron mejorar su juego con los pies. René fue compañero en la selección colombiana de Freddy Rincón, del “Tren” Valencia, de Carlos “El Pibe” Valderrama, del “Tino” Faustino Asprilla, del “Palomo” Albeiro Usuriaga, de Leonel Alvarez, del “Chonto” Herrera, un gran equipo cafetero que en la fase clasificatoria le dio una verdadera demostración futbolística a Alemania en aquel inolvidable 1 a 1 en el Giuseppe Meazza de Milán en el mundial de Italia 90. Alemania después fue campeón del mundo ganándole la final a la Argentina por 1 a 0. En el arranque de un año 2025, cargado de ilusiones y de recuerdos inolvidables, acordarse de la atajada del “Escorpión” revive también momentos de sueños. Aquel pibe humilde nacido en agosto de 1966 en Medellín, que en 1989 fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional de su ciudad atajando penales, y que el año pasado inspiró al director uruguayo Luis Ara a realizar la serie documental en Netflix “El Camino del Escorpión”, tal vez jamás pensó que un día de su vida, en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra, iba a terminar asombrando al mundo. La atajada del Escorpión: “La practique en los entrenamientos desde siempre” fue lo dicho por René en cada entrevista. Un sueño, que en Inglaterra, aquel muchacho colombiano, logro convertir en realidad.

About The Author