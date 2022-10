Ricardo Azar Pte. De CODIGAS: “Peligra la distribución de gas en garrafas en todo el país”

En el día de la fecha, reclamarán en CABA y también habrá expresiones en gran parte del país. Por esto, en “el periodístico” , hablamos con el Pte. De la institución que los nuclea, Ricardo Azar.

“Hay una problemáticas en el sector, los precios de referencia del Plan Hogar están muy retrasados. Eso hace que ya no podamos seguir adelante con nuestro trabajo diario que es repartir garrafas. La garrafa está 735, el beneficiario recibe un subsidio, nuestro margen en el 414 pesos por garrafa, la asistencia económica del gobierno viene que muy atrasada, se le suma el ajuste paritario que se cerró esta semana, nosotros ya no podemos ni pagar sueldos, hoy nos estamos movilizando para pedir la atención de la secretaría de energía de la nación, nos han atendido muchas veces pero no nos dan respuesta. Las posibilidades es que el estado analice la situación y de respuesta inmediata. Son 5 millones de hogares los que están siendo abastecidos con garrafa, esto es grave, serio y parece que no lo están viendo, no podemos llevar garrafas a esos lugares porque eso no es técnicamente posible. La verdad que la cadena de industria es muy importante, primero hay que transportarlo al lugar donde se procesa, luego a las plantas y finalmente a los distribuidores, y de ahí repartir, no se puede sostener más, son empresas pymes familiares las distribuidoras que no tienen la espalda suficiente. Estamos manifestándonos en varias provincias, con las regionales que tenemos. La esperanza que seamos atendidos y finalmente escuchados los reclamos, estamos muy esperanzados, somos gente de diálogo pero buscar una solución para que entiendan que no podemos seguir más, si no la semana siguiente seguiremos con más acciones, hoy será movilización, sino no queda otro camino de dejar de comercializar lamentablemente. Hay atraso de pago de 1.300.000.000 por parte del estado, la verdad es que estamos preocupados porque lleva un proceso administrativo, hasta el día de ayer no había una sola resolución de la nueva secretaría de energía. Veníamos con una cadena de pago retrasada, pero veníamos cobrando, con el cambio de ministro se ralentizó todo, eso era ayuda que nos daban para cubrir el déficit del año anterior. Nos pidieron que pongamos el hombro en el invierno, se terminó la temporada y estamos reclamando para poder pagar los salarios. Remarcó Azar.

