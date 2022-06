Ricardo Carpinetti: «Cuando llegué a la meta y me di cuenta que había ganado me puse a llorar»

Luego de su histórica victoria en su categoría en el «Fiambalá Desert Trail Makalu 2022» – carrera de trail & ultra trail running- que se realizó el pasado fin de semana en la provincia de Catamarca, Ricardo «Piojo» Carpinetti habló este miércoles en la mañana de la radio con Marcelo Núñez. «Fue una carrera durísima la verdad. Hablando con Diego (Andino) que la corrió varias veces sabía que no iba a ser nada fácil pero tomándola con seriedad y preparándome a conciencia podía hacerlo. Terminé bien con algunos magullones y una fisura en la costilla que me diagnosticaron ayer pero muy feliz la verdad», contó el querido «Piojo», que está por cumplir 71 años. «Llegar era mi meta, ni pensaba en ganar pero cuando me iba acercando al final de la competencia y me di cuenta después que había ganado me emocioné mucho, me largué a llorar», dijo luego. El «runner» florense, que venía de ganar la Vuelta de Olavarría hace unas semanas, agradeció el apoyo de todos y no dejó de mencionar la gran actuación de otros corredores florenses que también fueron parte de la carrera. «Somos todos uno. Por eso destaco a mis compañeros Diego y Alejandro (Andino), Julito (Caseaux) y Gustavo (Rotella) que también completaron todo el recorrido. Son grandísimos corredores», manifestó.

Datos de la competencia

Ricardo “Piojo” Carpinetti cumplió una magnífica actuación en este difícil y complejo escenario, adjudicándose la prueba de mayores de 70 años, mientras que Diego Andino también tuvo un excelente desempeño al arribar segundo en la división de 50 a 55 años y de esta manera se ubicó decimotercero en la general, ambos sobre una distancia de 35 kilómetros. Por otro lado, Alejandro Andino (40 a 49 años) clasificó tercero en la prueba de 21 km., mientras que Gustavo Rotela (40 a 49 años) y Julio Cazeaux (30 a 40 años) también estuvieron a la altura de las circunstancias y completaron el trazado de 35 Km. Cabe destacar que fue la carrera de la mayor geografía de desierto y montaña de Sudamérica, una experiencia única a pocos kilómetros del vecino país de Chile y a los pies de la Cordillera de Los Andes. Este año se incorporó el Paso Internacional San Francisco, además volvieron las Dunas de Taton y Saujil, donde los trails de 200, 100 y 50 kms. recorrieron entre otros lugares, el campo de dunas, en tanto que los de 35, 21 y 12 kms. tuvieron un circuito técnico, entre montañas, caminos mineros, senderos de tierra y piedra compacta. Cada carrera fue especial y diferente, porque no solo se trató de completar una distancia, sino de superar los obstáculos que ofrece el terreno de montaña, dunas y cañadones.

