Ricardo «piojo» Carpinetti en los 10kms de los juegos

Detras de los buenos resultados obtenido este año, igual es un gran embajador deportivo, siempre hace un buen papel hasta con carreras exigentes.

«Estoy bien para mañana enfrentar está carrera de 10 kilómetros…. Estoy preparado !! Está es una carrera más rápida, es una competencia un poco explosiva y no tengo categoría, trataré de estar lo más adelante posible , no se que otro municipio trajo gente de 60. Se hace con gente adulta esta clase de carrera , yo vine directo porque no había competidores..» sobre el rendimiento que ha tenido en este 2022 dijo .: .Antes que termine el 22…ya que vengo de una año bien. Voy a correr en

Las Flores, y el 6 de noviembre en MDP 21 kms.. y la tandilia también en noviembre..».sobre su rendimiento según la distancia, expresó: la distancia es manejable , no es tan explosiva como en la de 10 kilómetros.. la alimentación no la altero, fideos blancos y un té, el tema es no recargar el estómago..remarcó.

