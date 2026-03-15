15 de marzo de 2026

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Robo al supermercado chino: se trabaja para dar con los autores del hecho

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8 minutos atrás Fm Alpha

Luego del hecho ocurrido en la madrugada del sábado las fuerzas policiales trabajan para identificar a los autores del ilícito. Según fuentes confiables, los delincuentes lograron ingresar por los techos del comercio ubicado en Avda. San Martín y Avda. Sarmiento. Una vez en el interior se apoderaron de una suma de dinero cercana a los 800 mil pesos. Por estas horas se trata de monitorear las cámaras de las inmediaciones. Ampliaremos.

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