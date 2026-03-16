«Para Escucharte Mejor» cumplió 10 años en el aire de FM ALPHA

El reconocido programa de cuentos y poesías, -declarado de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante-, arribó a una década en nuestra radio. El primer envío tuvo lugar el domingo 13 de marzo de 2016 bajo la conducción de Elizabeth Duringer y Cecilia Massenzio. La presentación estuvo a cargo de Salim Abraham mientras que Camila Barragán se encontraba en la operación técnica. «Llegamos a esta querida radio con mucha ilusión y entusiasmo por contar historias de reconocidos autores. A medida que fueron pasando las temporadas comenzamos con entrevistas a destacadas personalidades de la literatura florense además de compartir música agradable. Y hoy seguimos por ese camino. Siempre agradecidos a Ernesto Varela por la oportunidad que nos brindó», recordó Elizabeth Duringer. «Para Escucharte Mejor» se emite de 21 a 22hs. ¡Felicidades!.

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