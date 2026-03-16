La Buena Noticia: consultora posiciona a Vista como la petrolera más rentable del país y consolida el peso en Vaca Muerta

Un informe elaborado por RICSA ALyC sobre el desempeño del sector hidrocarburífero nacional muestra que Vista Energy se posiciona como la petrolera más rentable del país dentro del segmento upstream, seguida por Pampa Energía y YPF. El análisis compara producción, reservas, costos de extracción y rentabilidad de las principales compañías del sector y destaca el creciente protagonismo del desarrollo no convencional, especialmente en la formación Vaca Muerta. En ese contexto, YPF se consolidó como la compañía de mayor escala del país dentro del upstream. La empresa registró ingresos por US$ 7.575 millones y un EBITDA de US$ 3.304 millones en este segmento, lo que representó cerca de dos tercios del EBITDA total de la compañía. Además, destinó US$ 3.368 millones a inversiones en exploración y producción durante 2025, posicionándose como el principal inversor del sector.

Fuente: Energía ON

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