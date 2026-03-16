El fútbol oficial comienza su temporada 2026

El próximo sábado las inferiores y el domingo, en tres canchas, la primera división tendrá su bautismo de fuego. En la divisional superior, se jugará primero fútbol femenino desde las 14hs. y luego a las 16hs. el partido de primera. El costo de la entrada fue fijado en 7.000 pesos para los dos encuentros.

(Por Flavio Iacomini)

Ahora sí, después de haber acordado con las fuerzas de seguridad locales todo lo relacionado a las condiciones impuestas en esta materia por el APREVIDE, (Organismo de Control de los Estadios de la Provincia de Buenos Aires), el fútbol oficial de Las Flores, en su mayor divisional, tendrá su jornada del debut el próximo domingo 22 de Marzo. En el estadio de Juventud Unida, El Hollín, será local ante Atlético Las Flores en el partido principal que dará inicio a las cuatro de la tarde. Antes, en la misma cancha de 25 de Mayo y Azul, en primera división femenina se cruzarán las chicas de los mencionados clubes también en el inicio de temporada oficial del torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. En tanto, en los mismos horarios antes mencionados de la dos y cuatro de la tarde respectivamente, en el estadio de Ferrocarril Roca, Juventud Deportiva será local ante Juventud Unida en las dos categorías: femenino primero y futbol masculino después. La primera fecha del campeonato oficial se completará con el choque entre Barrio Traut y El Taladro, pero en el estadio del Centro de Educación Física N° 6. A las 14hs. las mujeres y a las 16 el equipo “Amarillo” que dirige Dardo Perez, la tendrá difícil cuando reciba en el estadio de la avenida San Martin al equipo “Verde” que conduce el D.T Gonzalo Aparicio. Toda la actividad futbolística del año 2026, se iniciará este fin de semana ya que el sábado, en diferentes estadios, arrancará el futbol de inferiores y de divisional Reserva. Es válido mencionar, que los dirigentes de los clubes afiliados a la Liga de Futbol de Las Flores acordaron que el precio de la entrada para primera división tenga un costo de 7.000 pesos para el público, mientras que valor del ticket de inferiores saldrá 5.000 pesos en cada fin de semana. El fútbol oficial de Las Flores con sus 90 años de historia regresa una vez más y hay alegría por ello.

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