BM – lunes 16 de marzo

COMENZÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2026 La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda que desde hoy se lleva adelante la Campaña Gratuita de Vacunación Antirrábica 2026. Los horarios y lugares de vacunación son:

– LUNES 16/3: Centro Norte (Amparo Materno Infantil) hasta las 13:00 hs.

– MARTES 17/3: Escuela N° 2 de 18:00 a 20:00 hs.

– MIÉRCOLES 18/3: Centro Oeste de 08:30 a 13 hs.

– JUEVES 19/3: Centro Ositos Cariñosos de 18:00 a 20:00 hs.

– VIERNES 20/3: Plaza Barrio 25 de Mayo de 08:30 a 13:00 hs.

– JUEVES 26/3: Centro Sur (Barrio Traut) de 18:00 a 20:00hs.

– VIERNES 27/3: Plaza Barrio Empleados de Comercio de 8.30 a 13:00hs.

– SABADO 28: Corralón Municipal de 8:30 a 13:00hs

Se vacunan todos los CANINOS Y FELINOS de ambos sexos, mayores a 3 meses.

NO SE VACUNAN hembras gestantes o animales en tratamientos veterinarios.

Recordamos que, para evitar incidentes, se solicita a los tenedores de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujetos y con bozal en caso de ser necesario en los caninos y dentro de transportadoras o bolsos en el caso de los gatos.

EL INTENDENTE BLANSTEIN FELICITÓ AL CLUB DE LEONES POR SUS 60 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD El Club de Leones de Las Flores celebró 60 años de actividad al servicio de la población. El intendente Fabián Blanstein participó de la conmemoración que se llevó a cabo con la presencia de integrantes de la entidad local, ex leones, miembros del Comité de Damas, leos y referentes leonísticos Selvas del Distrito 05 además de otras autoridades regionales y provinciales. En este marco, el jefe comunal destacó el valor comunitario del Club y todas las acciones que se han desarrollado en la ciudad y las que actualmente se llevan adelante. En el acto, que estuvo encabezado por Guillermo Gavazza, quien hoy preside, hubo reconocimientos a autoridades y miembros que han acompañado a lo largo de la historia y también a instituciones. Tal es así que en esta oportunidad se entregó el “León de Oro” a la Liga de Ayuda al Diabético (LAD), destacando su trayectoria y desempeño desde el año 2001.

Desde el Club de Leones se agradeció a quienes durante estos años han sido parte de proyectos y obras, a la comunidad por la colaboración permanente y a las autoridades que han permitido forjar los destinos de la institución.

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