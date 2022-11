Rosas festeja sus 150 años

En el piso de la radio, hablamos con Beatriz Candina, Paulo Vidaurreta y Damián Pellejero parte del equipo que fomentan el gran festejo para el domingo 13 de noviembre por el aniversario de Rosas. Son 150 y se conmemora por la llegada del tren en 1º de julio de 1872.

«A las 10hs. estará la parte protocolar con descubrimiento de placa y palabras alusivas. Y a la tarde la parte artística en el andén… Siempre estamos con exposiciones, hemos visto automóviles que tengan más de 50 o 60 años, se anotaron motos y tractores de aquellos tiempos, carruajes, gente de a caballo, pilchas, centros tradicionalistas, será una fiesta y todo gratuito…sobre la historia: «La casa antigua pertenecería al ferrocarril, se donó el terreno y se hizo la casa. En mi época de estudiante en la Esc. 27 éramos como diez alumnos. El libro que le presté a Nora Genaro habla de un almacén ramos generales. Pasaba la galera y la gente dejaba cartas y encomiendas. Son formaciones de 1870 donde se vendía de todo. Habla de las carretas, cuando el tren llegó al salado se arrimaban a realizar sus cargas, también habla del Puente de Fierro donde se cobraba peaje. El Peaje de Puente Alsina dicen que era más económico. Es un libro apasionante. No se va a cobrar entrada alguna y la gente puede ir a pasar el día donde quiera. Decían… «Estamos con esto que nos conmueve, no tenemos conocimiento que se hayan festejado los 100 por eso vamos a estar con todo. La Escuela 9 es de 1892, es lo más antiguo, la capilla es de 1931. Será desde las 10 de la mañana la celebración, agradecemos a todos, los artistas se van a presentar desinteresadamente….La vía Cañuelas se inauguró un poco antes de 1900, Gral. Belgrano era estación El Salado y pertenecía al partido de Las Flores, e inclusive Nora nos dice que era más importante Rosas que Las Flores porque las carretas les sacaban las ruedas y las subían al tren. El historiador Carlos Varela nos dio mucha más información en cuanto a la estación. El habla del primer jefe de la estación y toda la información data de 1947 con el almacén de ramos generales, tamberos, panaderías, criadores de cerdos, lo que era Rosas en aquel tiempo. Mi bisabuelo llegó en 1902 con una historia familiar que nos liga en el lugar. Quienes queremos y amamos el lugar es un orgullo formar parte de esta fiesta. Algún peso quedará pero no pensamos en algo recaudatorio. Todos tenemos que estar unidos y los que estamos tendernos una mano…»Por suerte pude hablar con Nora que nos dio mucha información en cuanto al nombre de Rosas. En lo personal le debo un montón a Rosas. Trabajé 10 años en el CEPT y quería estar yo también en los festejos, estamos trabajando todos, la capilla, las escuelas, el JIRIM, las cooperadoras con chicos jóvenes, es un gran festejo, el pueblo saldrá a las calles a a disfrutar y pasar el día, con eventos musicales, estamos muy emocionados. El primer asentamiento fue en 1860, la casa que hoy tiene Duarte y los dueños de la casa le pusieron Rosas, porque eran su apellido. Va a ser un acto protocolar con todas las instituciones y habrá descubierto de placa y palabras. Al mediodía nos vamos a distender cuando empiece los grupos musicales a participar, con paseos de artesanos y micro emprendedores, familias del CEPT. La casa de Serapio Rosas está ubicada como yendo para Newton, tiene un marco antiguo pero bien conservada, se llama “La Siesta”, Nora sigue trabajando en la investigación, de hecho Lito le alcanzó un libro para sacar más datos. Para llegar a los 150 años con algo más firme era corto el tiempo, queremos que quede claro varios conceptos, Rosas no se llama por Juan Manuel, este territorio no era de su pertenencia. Completaba Beatriz.

ENTREVISTA A CANDINA-PELLEJERO-VIDAURRETA

