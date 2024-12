Rusia anunció un importante logro en la cura contra el cáncer

Un grupo de científicos de Rusia desarrollaron un medicamento que después de pasar una serie de pruebas demostró su capacidad para acabar con la metástasis. Los estudios preclínicos de la oncovacuna, desarrollada activamente por especialistas del Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya en Rusia, demuestran que el uso del fármaco permite que los tumores se disuelvan y desaparezcan las metástasis. “En los ensayos preclínicos vemos que el tumor, el melanoma, simplemente se disuelve, desaparece, y no solo el tumor en sí, sino que incluso desaparecen las metástasis. No excluyo que también tengamos pacientes en la cuarta fase”, manifestó el director del centro médico, Alexander Gintsburg. Para esta vacuna fue empleada la tecnología de ARN mensajero, que se utilizó para la fabricación de las vacunas contra la Covid-19. Gintsburg indicó durante el pasado mes de junio que esta vacuna no es de carácter preventivo, porque “las vacunas preventivas son necesarias para las personas sanas y, en este caso, las tecnologías de ARNm funcionan peor, ya que producen más efectos secundarios. Pero, si una persona ya está enferma y lucha contra el cáncer, los beneficios de la tecnología de ARNm superan estos efectos secundarios”.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

