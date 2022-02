Sandez Pte. del Cons. Escolar: La escuela tiene que tener olor a libros y no a fideos

El titular del Consejo Escolar Las Flores se refirió este viernes en “El Periodístico” a la partida enviada por el gobierno bonaerense. “Llegaron cerca de 3 millones de pesos que serán destinados a pequeñas obras.» En Las Flores durante enero y lo que llevamos de febrero donde no se concurre con alumnos aprovechamos para ir haciendo acciones y teniendo las escuelas en condiciones más allá de las grandes obras previstas para el 2022. Con esa partida se harán reparaciones eléctricas o algunas obras pendientes. En total, a todos los Consejos llegaron más de 10 mil millones de pesos, es una inversión histórica, no se recuerda una inversión de este tipo…en el tema viandas estamos aguardando cómo será la temática, a veces o se entregaba un bolsón o los chicos estaban en el comedor, hay que ver de qué manera nos vamos a ir manejando con el tema presencialidad, la verdad que necesitamos poder estar nuevamente con la mayor normalidad posible pero respetando los protocolos y cuidados, desde 2020 para acá recibimos mucha partida presupuestaria para que en la escuela no falten barbijos, rollos de papel, alcohol en gel…cosas pequeñas en escuelas siempre hay, todo el tiempo, transformando focos comunes a LED, en estos momentos se está terminando en la escuela 9 de Rosas donde se cambió todo el sistema eléctrico, también se hicieron algunos pisos del edificio, se pinta por dentro, es una obra importantísima, se hizo en la es 15 de el Gualichu, la 3 instalación en El Trigo, el Jardin 906. sobre los proveedores: «todo tiene su tiempo, a veces no hay proveedores de acuerdo a la demanda que hay, estamos solicitando que se inscriban y sean proveedores del estado, plomeros, electricistas y hay urgencias en el momento y no está el proveedor correspondiente, no hay problema en el Consejo por el tema de pago, cobran al día o ahí, y los trabajos se pagan bien. Sobre lo que cobra un consejero, explicó: el consejero si es alguien que se jubila es un moto o dieta de 13 mil pesos, el consejero activo, sigo cobrando como si estuviera en la escuela, es un trabajo interesante, distinto y uno tiene la posibilidad de ver la cuestión desde otro lado. El concejo si hay una obra mayor de 100 mil pesos es diferente, intervienen los delegados…Tenemos para decir que el proveedor puede inscribirse cuando sea necesario. El tema transporte fue complicado, en su momento,el estado si paga en término hasta invierte mejor…la licitación de precios se hará por etapas, en este momento por ahí tenes el momento puntal para ser provedor de SAE, en el momento cuando sepamos lo que vamos a necesitar, la escuela te envía la cantidad de pibes por escuela que van a necesitar el desayuno, almuerzo, lo que fuere y en base a eso se licita..-no tenemos partida en este momento para útiles o guardapolvos- la conectividad es vital y la idea es que todas la tengan, también en las escuelas urbanas, si había internet nos hacíamos cargo los docentes, pero es prioritario y no podemos prescindir ese servicio…desde el Consejo estamos trabajando, no hemos parado en todo enero, apostamos a que sea un año muy activo, con una sociedad complicada eso no puede repercutir, en la escuela hay que construir conocimientos. Se debe trabajar mucho, con los docentes y también con las familias, la escuela tiene que tener siempre olor a libros y no a fideos…la pandemia demostró que los docentes pueden y saben reinventarse.

ENTREVISTA COMPLETA A EDUARDO SANDEZ

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram