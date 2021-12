Se continúan entregando préstamos del Fondo Productivo Local

(Ver Informe Prensa Municipal) Esta mañana, en marco de los «Préstamos Fondo Productivo Local”, se hizo entrega, a Eduardo Giacoia y Enrique Giacoia un préstamo por el valor de $662.391, equivalente a 3.000 kg de carne vacuna. De la entrega participaron el intendente Alberto Gelené y el director de Asuntos Agropecuarios, Daniel Testani. Dicho programa, creado en el seno de la Comisión de Asuntos Agropecuarios Local, es una importante iniciativa para favorecer las condiciones productivas de los establecimientos de pequeños productores, como ser, retención de vientres, instalación de molinos, aguadas, mejoras de alambrados e infraestructura en general. Los préstamos son ofrecidos por el Gobierno Municipal, a valor carne y su devolución es en un periodo de 3 años, a un valor actualizado en kilogramos de carne vacuna. Se invita a todos los productores rurales de Las Flores a participar del programa, pudiéndose informar al respecto en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, en Av. Venancio Paz N° 1.114, o a los teléfonos 2244-444400 / 442298, por WhatsApp al 2244 445877 o también a través de la página oficial de Facebook de la Comisión de Asuntos Agropecuarios @comisionagroplasflores A partir de la solicitud recibida se brindará asesoramiento al interesado y visitas de asistencia técnica para el otorgamiento de dichos préstamos.

PIROTECNIA: RECOMENDACIONES PARA ESTAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Como cada año, ante la proximidad de las fiestas por Navidad y Año Nuevo, y el consecuente uso indiscriminado de pirotecnia, muy común en estas fechas, la Municipalidad de Las Flores invita a todos los vecinos a evitar los festejos con elementos pirotécnicos que tanto afectan a las personas que padecen autismo y les provocan dolencias psíquicas, como así también a los animales que también sufren por los tremendos estruendos que emiten los mencionados elementos. La Municipalidad de Las Flores promueve y fomenta la utilización de “Más Luces Menos Ruidos” para disfrutar unas fiestas con espacio y respeto por y para todos y todas.

PARA DENUNCIAR EL USO DE PIROTECNIA PROHIBIDA LLAMA AL 45-2222 o al 44-6191. Antes de encender pirotecnia pensemos que la concientización comienza poniéndonos en el lugar del otro. Por unas fiestas sin pirotecnia. Festejemos todos. #MásLucesMenosRuidos

CONCIENTIZACIÓN: SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES La Secretaría de Gobierno y la Dirección de Tránsito y Ordenamiento Urbano, en el marco de los festejos por estas fiestas, invita a toda la comunidad a ser responsables con el consumo de alcohol. Recordá, SI TOMÁS ALCOHOL, NO MANEJES. Una opción posible si se planifica una salida grupal, es la del Conductor Alternativo, que además de cuidar la vida del conductor que bebe de más, también cuida y preserva la de terceros. #AlcoholAlVolanteCero

CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del MTEySS, el calendario de pago del mes de diciembre, cuyo operativo de pagos comenzará el lunes 17/01/22, de acuerdo al siguiente cronograma de documentos terminados en:

0 – 1: 17/01/2022

2 – 3: 18/01/2022

4 – 5: 19/01/2022

6 – 7: 20/01/2022

8 – 9: 21/01/2022

EDUARDO ZAPATA, NUEVO SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Esta mañana en conferencia de prensa, el intendente Alberto Gelené, junto a la directora de Salud Pública, Xenia Forconi y el ex secretario de Salud Pública, hoy actual concejal Juan Tibiletti, presentó en sociedad al flamante secretario de Salud el Farmacéutico Eduardo Zapata. En sus palabras el intendente Alberto Gelené comentaba sobre Eduardo, joven comprometido con la gestión municipal, que venía realizando tareas dentro de la secretaría aportando al fortalecimiento del sistema de salud municipal, acompañado por la directora, Xenia Forconi y el médico adjunto Martín Traut. “A Eduardo le deseo el mayor de los éxitos por su compromiso y por sus ganas de asumir esta responsabilidad, sé que va a realizar una excelente gestión en el fortalecimiento de la promoción y prevención en materia de salud junto a Xenia y Martin que con tanto esmero llevan adelante un gran trabajo para que la salud llegue a cada rincón de Las Flores” expresaba el intendente que también aprovecho para agradecer al Dr. Tibiletti “Quiero agradecer y reconocer la enorme tarea de gestión de Juan como secretario, aunque sigas siendo parte de nuestro equipo de gestión, tuviste que ponerte al hombro en cuestiones muy difíciles en la etapa de pandemia, junto a una funcionaria tan dedicada y eficiente como Xenia y con el acompañamiento de todo el equipo de la Secretaría de Salud Pública y también agradecer al Dr. Martín Traut acompañando cada paso”. Por su parte el Concejal Juan Tibiletti, luego de felicitar al nuevo Secretario, brindó un informe sobre la situación epidemiológica actual donde expresaba que ante la nueva ola de casos en la ciudad que se vienen dando en un contexto nacional es importante no alarmarse continuando con los respectivos cuidados “La realidad es que tenemos muchos casos, que sabíamos que iban a empezar a duplicarse y queríamos que sepan que ninguno de los 39 casos están internados y eso es importantísimo, eso habla de la importancia de la vacunación, en otro momento de estos 39 casos habría por lo menos 6 o 7 internados, hoy ninguno de los casos activos está internado en el hospital, están con síntomas leves en sus casas, algunos muy mínimos, por eso es importante que no descartemos cualquier síntoma sobre todo de dolor muscular, cansancio dolor en las articulaciones, náuseas o vómitos pueden ser síntomas de COVID” expresaba Juan Tibiletti. Con respecto a los testeos ante la presencia de algunos de estos síntomas el doctor expresaba “Hace un tiempo venimos realizando testeos gratuitos de lunes a viernes a las 10 hs en la Sala Dardo Décima, ahora agregamos un turno más a las 16 hs, donde todas las personas que presenten algún síntoma o dudas pueden acercarse y en menos de una hora tener el resultado”. También el Dr. Juan Tibiletti aclaró los procedimientos con respecto a la vacunación libre “Recordamos que la vacunación es libre a partir de los 3 años las primeras dos dosis obviamente, en Las Flores se trabaja de otra manera con respecto a otras ciudades, que uno puede ir y se vacuna de inmediato, porque tenemos un ordenamiento diferente, cuando el vecino se acerca al vacunatorio por vacunación espontanea se le asigna un turno, esto se da porque el frasco de vacuna contiene cierta cantidad de dosis y se puede abrir una sola vez, ósea que debemos completar el frasco para poder citar a recibir la dosis de la vacuna. En tanto la tercer dosis o refuerzo se asigna mediante turno del Ministerio de Salud Provincial”. Luego fue el turno del nuevo secretario de Salud Pública, Eduardo Zapata quien contó un poco sobre su trayectoria y agradeció al intendente por la confianza que ha depositado en él y al Dr. Tibiletti por su apoyo y el acompañamiento desde su ingreso a la secretaría “Estoy muy emocionado por asumir este desafío, me gusta armar equipos de trabajo, creo que es fundamental a la hora de encarar proyectos como este, para repensar en la secretaría y mejorar más para estar ahí, presente para toda la comunidad florense”.

TEST RÁPIDOS DE COVID-19 EN EL CAPS DARDO DÉCIMA La Secretaría de Salud Pública informa que de lunes a viernes a las 10 hs. y también a las 16 hs. se están realizando test rápidos de Covid-19 en el CAPS Dardo Décima, ubicado en las calles Belgrano y Sordeaux. Ante cualquier duda o síntoma que presentes es importante que te acerques a testearte para prevenir contagios y así entre todos cuidar a la comunidad.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 – PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS LIBRE La Secretaría de Salud Pública de Las Flores informa que frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, se ha ampliado la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años. Por ello, todas las personas mayores de 3 años, que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para Astrazeneca / Sputnik V, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna), pueden recibir la segunda dosis, o la primera dosis, si no la tuviera, de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, en el vacunatorio le asignaran el turno correspondiente para su vacunación según el orden de dosis que se vaya completando. Para la tercer dosis o refuerzo aún los turnos son asignados por el Ministerio de Salud Pública Provincial. La aparición de nuevas variantes en el mundo y los nuevos casos en nuestra ciudad nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos. Si aún no te vacunaste, estás a tiempo de hacerlo. Acercate al vacunatorio local, en el Club Juventud Unida.

Informe Prensa Municipal – martes 28 de diciembre de 2021

