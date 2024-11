Se juega la final ida, todos a la cancha.

A pesar de la lluvia caída en las últimas horas, a las 10 de la mañana de hoy lucia casi impecable el piso del CEF N° 6.

Se anuncia mejora y salida del sol en plena hora del partido. La primera final entre Barrio Traut y Ferrocarril Roca se jugará a las cuatro y media de la tarde.

Por Flavio Iacomini

Desde la tribuna espaldas a avenida Carmen se podía apreciar la panorámica de la alfombra verde sin charcos en prácticamente todo el terreno de juego.

Un poco de agua concentrada en el arco que da hacia la calle Bernardo de Irigoyen que a la hora del partido seguro desaparecerá por el viento y el sol.

En Las Flores el agua caída ya superó los 25 milímetros pero esto no sería impedimento para el choque entre amarillos y ferroviarios.

Lo que todavía no confirmó la Liga de Futbol es que pasará con el partido final definitorio revancha entre Juventud Deportiva y Ferrocarril Roca en Futbol femenino que había sido anunciado en el CEF N° 6 para las 13 hs. Hoy se conocería el equipo campeón ya que las chicas van adelantadas.

Si bien todavía no hay una confirmación oficial tampoco con respecto al encuentro de Primera División masculino, por la mejora climática anunciada, no hay dudas que el partido tan esperado esta vez no volverá ser postergado.

