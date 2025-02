Se recibió la primera abogada ciega de la UNS: «Me motivó poder ayudar a los demás»

Pía Ricchieri rindió el último examen final de la carrera Abogacía con lo que se convirtió en la primera abogada ciega de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y ahora quiere enfocarse en ejercer para ayudar a los demás y seguir estudiando. «Estoy muy agradecida con mi familia, con mis amigas de la carrera, con todas las personas que conocí en la sala de lectura que hicieron que este día fuera muy especial. Estoy muy feliz por haber finalizado esa etapa de forma satisfactoria», dijo en comunicación con La Brújula 24. Ricchieri tiene 27 años y nació en Trenque Lauquen y aprobó su último final el pasado viernes. Al salir la esperaban familiares y amigos para celebrar este gran paso en su vida, que logró gracias a su esfuerzo y el apoyo de mucha gente. «Ingresé en 2018 y lo que me motivó a estudiar es poder ayudar a los demás y poder solucionar problemas. Fue super valioso el apoyo de mis compañeros, iban conmigo a las aulas para cursar, en los primeros años me guardaban lugar y sobre todo me describían (lo que los profesores escribían) en el pizarrón. Ni hablar de mis amigas y conocidas que me llevaban a casa al salir de clases o para ir a rendir y que no me pusiera nerviosa yendo en colectivo», agregó. ¡Felicitaciones!.

Fuente: La Brújula 24

