Se viene el 7mo. encuentro «Las Flores Cars, Bikes y Country Music»

A fines del próximo mes de octubre, llega la 7ma edición del «Las Flores Cars, Bikes y Country Music», por esto en la mañana del jueves conversamos con Agustín Císaro principal referente del evento.

“Son 20 bandas en tres días, 25, 26 y 27 de octubre un evento que hace que Las Flores sea distinta…habrá una cantidad importante de autos clásicos, motos tendremos como siempre food-trucks, juegos para chicos y novedades…” Decía en el inicio Agustín.

Sobre la difusión en el máximo evento del país, dijo: “En el evento de San Pedro que es el festival número 1 que se va a hacer dentro de poco nos van a dar un espacio en el escenario, tenemos 5`minutos de escenario para la difusión de todo lo nuestro…” Por otro lado: “hay otros festivales de country también, pero bueno nosotros es como que estamos posicionados muy cerquita de San Pedro, pero nosotros tenemos un lugar estratégico en el centro de la Pcia de Bs. As….

Hace unos meses empecé a contactar a los dueños de los autos y camionetas de acá que venía en la calle, me respondieron muchos de ellos, son como 50 que se van a sumar, todos autos y camionetas de Las Flores, eso está bueno…” Sobre los puestos de venta, y los espacios, dijo: “El tema de los puestos de venta que por ahí la gente de Las Flores se enoja un poquito porque bueno quieren participar, el tema es que en mayo más o menos abrimos la convocatoria de puestos y van a ser como 5 o 6 que van a estar de acá…” Por el lado de la participación de músicos locales, dijo: “A mí me llaman permanentemente, me preguntan que si hay alguna banda bueno, por supuesto yo siempre digo que si llega a haber alguna banda de country o de rockabilly de acá va a tener siempre el mejor horario de Las Flores pero bueno no hay…Todo será muy dinámico porque aparte de los músicos que vienen también van a San Pedro, así que ya saben cómo moverse digamos van enchufan y listo, saben más o menos cómo manejarse.”

