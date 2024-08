Se viene la gran cena por el Mantenimiento y Conservación de la Iglesia Parroquial

Por esto, llegaron al estudio de la radio el Padre Eduardo Cámpion, la Arq. Mercedes Rossi y las colaboradoras Julia Seillant y Laura Cantet.

En principio, la Arq. Mercedes Rossi decía: “Como toda Comisión se necesita su mantenimiento, en el ‘99 comenzamos y hoy hay que mantenerlo es un edificio con una enorme superficie y los trabajos se multiplican, tenemos un listado que vamos a difundir para tener conocimiento qué se debe hacer, necesitamos la protección en cuanto a la entrada de palomas hasta recuperar revoques, membrana y cubierta que hay que mantener porque los años pasaron, hay caños de zinguéría que están desoldados… Es preocupante que si en este momento no recuperamos lo que se ve, va a pasar de un mantenimiento a una restauración, como todo trabajo necesita su parte económica, apelamos a la comunidad que siempre mantuvo la Iglesia, esperemos que podamos continuar con estos trabajos…Los presupuestos se van tomando a medida y por etapas, porque no podemos pintar lo que no hemos arreglado, primero hay que arreglar la zinguería, revoques, etc. Vamos viendo como se hacen los presupuestos, ejemplo, la chapa está agujereada, de 2 millones, la zinguería, 1 millón 100 mil, pesos, la nave central tiene 400m2, piensen la cantidad de superficie de revoques, paredes, si bien la parte electricidad está muy bien, no se culminó la parte de audio que tiene años. Son mantenimientos como cada uno tiene en su casa. El umbral de la puerta de entrada lateral donde están las campanas y otras cosas cuesta tiempo…Comentaba Rossi.

Por su lado quien fomenta la cena y colaboradora de la institución eclesiástica, Julia Seillant, dijo: «Estamos con un grupo trabajando en pos de la cena a beneficio para colaborar con el templo, la idea es hacerla lo más extensivo a esta fiesta, es para pasar un buen rato, distensión, alegría, gracias a Dios que hemos tenidos una buena respuesta por parte de la gente, la fecha es el 14 de septiembre en el salón de la Sociedad Rural, hemos lanzado una campaña de donación de publicidades y hemos tenido una excelente respuesta y esperemos seguir con más aportes…para colaborar con el buen mantenimiento para que el templo pueda mejorar desde lo arquitectónico. La cena va a tener un contexto de música, artistas ambientando el lugar, servicio de catering, sorteos, se va a contar la historia de la Comisión y el proyecto de las obras pensadas, la idea es hacer una buena fiesta que se pueda disfrutar y compartir. Más allá del costo el objetivo es colaborar con un fin importante que es recaudar fondos para la recuperación. No es un valor absoluto para comer y bailar, es recaudar fondos para este proyecto… Siempre habrá gente que no está de acuerdo y es respetable, hubo gente que ha colaborado con más del valor de la tarjeta…”

Acompañando, Laura Cantet, aportó: “Me sumé a este evento del 14, a este pequeño grupo, se ha sumado mucha gente, no estamos solos, somos muchos, no es sólo para los religiosos sino desde el punto de vista cultural y que colaboremos sería fantástico, que la gente venga y pregunte lo que desee, las tarjetas se venden en secretaría y se dan facilidades…No nos quedamos en la crítica del valor del precio, se le brinda la posibilidad a todos y reitero, hay facilidades de pago, no queremos que quede gente sin ir por el hecho de no poder pagar la tarjeta, que nos cuenten en qué pueden colaborar…” Decía Cantet.

Por su lado, el sacerdote Eduardo Cámpion, reflexiónó: “Al final de cada misa se invita a todos a colaborar, pensaba que si bien el fin es recaudatorio, y una comida es un buen momento para reunir a la comunidad, cuando voy a las capillas siempre invito a compartir porque nos ayuda lo que es amistad y eso nos fortalece en lo espiritual, de ese juntarse pasamos a lo espiritual, algo lindo es que lo visible de nuestra fé es que se vea de un modo que es la belleza del templo, quiero un lugar lindo para el culto a Dios. Que se viva como una forma de ofrecerle algo a Dios. Como hay momentos duros que nos acercan a Dios, la belleza también nos acerca y en este caso con nuestro templo que nos ayuda a vivir mejor nuestra fe. La actividad de la iglesia es conocida desde lo pequeño como un merendero hasta las cosas grandes como la restauración del templo. Todos podemos hacer algo y bueno, observando que se puede hacer algo desde lo bello que es el templo…”

