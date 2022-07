Semana de la No Dulzura: alientan frecuentar menos super y kioscos, y más dietéticas y verdulerías

La cuarta edición de la «Semana de la No dulzura», una campaña que busca generar conciencia sobre la importancia de moderar el consumo de azúcar para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo próximo con el lema «menos super y kioscos, más dietéticas y verdulerías». La edición de este año se compone de siete piezas gráficas con fotos de animales que tienen la capacidad de camuflarse con el entorno -tales como algunas serpientes, la lechuza, algunas mariposas y el camaleón- con mensajes como «aunque no lo veamos, el azúcar está en más de la mitad de los productos de supermercado» o «¿sabías que el azúcar se esconde en más de 50 nombres engañosos?». La campaña de este año se propone acompañar el proceso de implementación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos promulgada en noviembre de 2021 y reglamentada en marzo de 2022, una norma que dará a los consumidores acceso a información clara, oportuna y veraz sobre el valor nutricional de los alimentos, al tiempo que pondrá en evidencia el contenido de azúcar que ahora se esconde entre más de 50 nombres diferentes (como jarabe de maíz o JMAF, fructosa, sacarosa, sirope de agave, dextrosa, melaza, panela, jarabe de glucosa, concentrado de fruta, entre otros).

Fuente: Télam

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram