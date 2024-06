Sencillo acto de Bomberos Voluntarios en su día

Con la presencia del Pte. De la institución Esneldo Gioiosa, demás autoridades bomberiles, el intendente Alberto Gelene, gran comitiva municipal, el cura Eduardo Campion, concejales, consejeros y fuerza policial, el 2 de junio se celebró el día del Bombero. Este año para nuestra ciudad tuvo un perfil más atenuado ante los hechos de público conocimiento.

El evento comenzó a las 9.45 en las puertas del cuartel de calle Pueyrredón, donde la conductora Ariana Pertusi relató la historia que marcó el día tan especial. Luego del ingreso de la bandera de ceremonia al compas del cuerpo activo que ingresaban desde calle Moreno.

Se procedió a izar la bandera de ceremonias de la mano del intendente, el Pte. de la institución y el jefe del cuerpo activo. Se entonó el himno nacional argentino, se leyeron salutaciones se procedió a realizar un minuto de silencio por bomberos y socios fallecidos, luego se colocó una ofrenda al pie del monumento al bombero.

Llegó el cambio de abanderada y escolta por el trabajo y dedicación demostrada: 2do suplente; Cabo 1º Franco Sielas, 1º escolta suplente.

Salientes: Sargento Matías Pais. 2da escolta Sargento Carla Albertti. 1º escolta; Pais Nicolas. Continuando como abanderada Yamila Avaca.

Se reconoció a la Sargento Florencia Boetto por su participación en los incendios forestales de Esquel, Chubut donde trabajo por varios días para detener el fuego, merito entregado por el intendente Gelené y el jefe del cuerpo activo Daniel Terán, recibió su mama verónica.

Se reconoció por los 25 años de servicios: El sub comandante Daniel Teran, entrega al sub oficial principal Horacio Petreigne. El sub oficial mayor Leandro Griffiths entrega reconocimiento al oficial inspector Sergio espinosa. (que hoy cumple años).

Luego se escucharon las palabras del jefe del cuerpo activo Daniel Terán, que agradeció a los bomberos por su acompañamiento. De la misma forma lo hizo el Pte. Esneldo Gioiosa, afectado por una gripe donde agradeció a todos los que acompañan a la institución deseándoles un buen día a los bomberos voluntarios.

Alberto Gelené expresó “Bomberos Voluntarios siempre está”

About The Author