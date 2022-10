Silvia Miano presentó su nuevo local “Reina mía”

Respetando aquellos edificios que circundan el barrio, el local comercial dedicado a la regalaría, Reina Mia ahora tiene casa propia. Con una clásico estilo e imponente, se erigió en Alte Brown y San Martin una estructura edilicia bajo la dirección de Carlos Miano y Sonia Bertholet. La construcción estuvo a cargo de Mauricio Cartasso y su equipo, herrajes José Peralta y Francisco Maciel, Gonzalo Quesada realizó la parte eléctrica, Darío Rincón y Omar gentil en carpintería. Mueblería Damián Colazo, Jesús Rodríguez en pintura, a Chino bus con Federico Vanoli, a manuelita Saladino y familia que presentó una máquina registradora antigua y a Lorena como asistente en el comercio.

Silvia Miano: “Agradecer la otra esquina que dejé, una esquina maravillosa donde jamás pensé en poner un negocio, me encantó que se haya instalado y que haya crecido de esa manera, agradecida de cómo me cobijaron. Agradecer a mis padres que me dejaron este lugar maravilloso, mi padre decía que las esquinas tienen algo especial. Quería ser antes del Día de la Madre y tenía que ser un día par porque los impares no me gustan, a mi hermano porque una vez me preguntó que quería hacer, y tuve su apoyo que fue constante, empezamos a dibujar ese mismo día en papel, yo explicaba mejor con las manos lo que quería, se armó este proyecto que es un sueño. Respetamos el estilo de las casas de antiguas, que la puerta fuera redondeada y no haya blindex. Que mi hermano estuviese tan lejos (Bolivia) fue una desventaja y necesitábamos la presencia de un arquitecto con asesoramiento permanente… el día que adquirí la puerta quería que fuera para el patio, nos pusimos a pensar con Sonia, dónde poner la pruerta. Le encontramos el lugar que es soñado, tuvimos que elegir un constructor, que es Mauricio un genio de la construcción, lo que hizo con la moldura, su dedicación, siempre pensaba un paso adelante. Estuve pensando y no te preocupes que yo lo soluciono eran sus frases favoritas que me daban tranquilidad siempre…manifestaba.

