Silvia Nieto y el proyecto “Vivir Mejor” de la mano de TECHO necesita 140 voluntarios

La conocida farmacéutica visitó el estudio de LA RADIO, conversó con Ernesto “chino” Varela por el ambicioso y sensible proyecto que promueve “Vivir mejor”. El municipio se comprometió a la realización de las cámaras sépticas donde no da el servicio ABSA.

“Es un proyecto que surgió el año pasado a raíz de una cuestión muy familiar privada de decir vamos a destinar una cierta cantidad de dinero obtenido en un plazo fijo, hacer alguna donación o intentar a hacer algo útil que no sea guardar la plata…son ahorros de varios años y que también ha sido posible no solo por el vil metal que siempre es necesario, sino también por la capacidad de gestión de mis hijos sobre todo Franco que está dedicándose a esto desde principio de año y por convicciones personales de hacer algo por el otro, de que uno en esta sociedad está siempre en pos de sus objetivos personales, individuales y eso está bien pero también está bien mirar para el otro lado…tenemos en la argentina una realidad que es terrible con 53% de pobres, es como una historia sin fin y es un número espantoso y no estoy hablando de quién tiene la culpa, no importa…! entonces la idea ha sido enfocada sobre todo en el tema habitacional, porque bueno obviamente si estás ganando $200.000 o $300.000 como es el caso de muchísimas encuestas que hemos hecho, no podes ni soñar con hacer tu casa ni ampliarla o hacer una habitación para los chicos . Nosotros hemos adoptado la modalidad o imitado a la modalidad de “TECHO” que es una organización civil que se dedica en toda Latinoamérica a construir viviendas de emergencias y tiene una fábrica importante listas para ensamblar…! Estas viviendas de emergencia de madera y prefabricadas están listas y son rápidas de construir y de armar en un fin de semana…pueden venir con baño o no… “TECHO” nos vende esas viviendas y luego viene todo un andamiaje enorme de construirlas lo cual significa tener voluntarios que son por lo menos 11 por vivienda, es un laburo donde se necesitan voluntarios y no hace falta tener conocimientos. Nosotros siempre tenemos chicos amigos de mis hijos y que han trabajado en otro tiempo con “TECHO” que saben cómo se hace porque no es solo ensamblar o sea eso va con pilotes clavados en el piso sobre todo para evitar los problemas de humedad que tienen muchas casas…luego el piso, las paredes que son paneles prefabricados, un buen techo con buena chapa y aislante, vienen chicos que saben y hacen de guía a otros…Yo misma he construido varias veces en La Plata este y te puedo asegurar que de construcción no sé nada…” Sobre los costos de las casas a donar, dijo: “no me gusta mucho hablar de números, de los costos porque forma parte de mi patrimonio y no me gusta ostentar, acá el beneficiario no aporta nada…acá se hicieron cerca de 60 encuestas el relevamiento que pudimos testear dentro de la ciudad…hemos hecho asambleas con los vecinos y se ha asignado, o sea de acuerdo a las necesidades de cada uno de hecho hemos incorporado en esta oportunidad refacciones de vivienda o sea donde la solución no era una casa entera, sino arreglar el piso porque o cambiar un par de chapas porque se llovía, en fin refacciones de vivienda se ha hecho reuniones con la gente que han decidido qué es lo que querían..” Sobre la fecha de la llegada de las viviendas a instalar, dijo: “Esto se va a hacer el fin de semana largo del 11, 12 y 13 de octubre, nosotros necesitamos poner 140 personas (voluntarios) que quieran participar y que tienen que comer, que tiene que dormir, es todo una logística. Hay gente muy copada que nos ayuda desinteresadamente como “Palomino que pone las Combis para llevar y traer a la gente que viene de La Plata…” Más adelante comentaba donde se construirían, si en terrenos en distintos lugares, o juntas: “la colocación de las casas será en distintos puntos de la ciudad…lo que necesitamos que nos vendría bien son donaciones de comida para los voluntarios que están construyendo las casas y trabajando de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde…” Cuando se le consultó sobre los servició básicos como el agua y desagües cloacales donde no da el servicio ABSA, expresó: “Lo que se acordó con el municipio fue incluir esta construcción dentro de las olimpiadas juveniles de las escuelas secundarias que van a estar construyendo cinco de las 11 casas y también acordamos la provisión de las herramientas porque la fábrica vende la casa con las herramientas necesarias para construirlas y bueno la verdad que yo no me voy a quedar con 40 palas, también otra cosa que es importante para nosotros el tema de los de los pozos sépticos para las viviendas porque hay casas que no tienen cloacas. También cuesta creer la gente que no tiene baño la solución de proveer una vivienda que tenga un módulo sanitario es bueno entonces la municipalidad se comprometió a realizarle los pozos sépticos con su personal…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A SILVIA NIETO

