Silvina Fernández inspiradora de Natura Cosméticos

Hablamos en el día de la fecha con la Profesora Silvina Fernández, como influencer, elegida Inspiradora de la empresa Natura cosméticos, logró por sus ventas y acciones estar entre las mejores 25 del país en un espectro de 3.000 vendedoras.

“Hace 20 años que estoy en Natura y 28 en venta directa, comenzó como un hobbie…luego lo tomé como un trabajo paralelo porque también soy docente…Hace un tiempo fui a un encuentro de emprendedores donde comenzaron algunos reconocimientos, en el país somos 3000 consultores activos y estuve entre los 25 mejores del país. Ellos le llaman Destaques que es precisamente reconocer a los más destacados. La empresa nos da un puntaje por ventas y con lo recaudado va a proyectos educativos en escuelas carenciadas de todo el país.

Somos reconocidos por pagar en tiempo y forma, las empresas de venta directa suelen tener problemas con pago con consultores y también puntos por pasar la posta a alguien, con eso la empresa te reconoce como “inspiradora”. Se divide por regiones, cada consultora posee su cuenta. Dentro de ese sector, en números soy la que más vende…otro proyecto de la empresa es, “Creer para ver”, es generar y ver la posibilidad de ayudar a otros. Por ejemplo, en escuelas construir salones de usos múltiples. Hay muchos lugares donde uno no dimensiona cómo se trabaja. Acá somos afortunados, pero en el norte hay condiciones de trabajo que uno no se lo imagina. Natura ayuda en eso y trata de potenciar…Estuve en otras empresas, pero Natura me gustó y el reconocimiento de la empresa me incentivó. Hoy tengo una supervisora de zona y luego los gerentes. En el 2019 cuando estuve en ese encuentro con los 25 mejores uno se va metiendo. Como hay una especie de ranking te motiva competir con uno mismo, yo tengo mis propias planillas de puntaje. Hoy por hoy la forma que nos computan se basa en Inteligencia artificial. También la forma que uno reclama con respeto y cordialidad en función de mejorar. Esto me sirvió para tener encuentros varios con los gerentes. La competencia hoy necesita ser clara, si bien es otra forma de generar un recurso, la competencia es conmigo misma…” Decía.

Sobre los productos: “En este invierno tan frío hay cremas con fórmulas para todo tipo de piel, en esta época viene bien porque son livianas hay otras cremas más pesadas para piel resecas y también hay cremas con protección facial…Tenemos constantemente cursos relacionados con dermatología. Algunos presencial y otros desde la página web…Hay muchas personas a nivel país que se dedican full time. En la pandemia la forma de conocernos fue diferente, tenemos grupos hasta con países limítrofes. Si bien los recursos son diferentes nos manejamos con el mismo gerente latinoamericano…” Sobre el uso de la cosmetológica en el hombre, dijo: “El hombre, en un 30% estimo usa, también se cuida con nuestros productos. Si bien hay alguna línea destinada al hombre hay productos unisex como cremas corporales, por ejemplo. ha bajado el tema del consumo por la situación económica, hay gente que decide cuidarse y consumir el producto, yo trato de ser activa en las redes haciendo videos, además de vender informamos la ventaja de cada producto…” si alguien quiere ser partícipe del proyecto Natura, dijo: “Si alguien quiere ser revendedora la presento a la empresa y le explicamos el “camino del crecimiento”. Es todo un camino donde para los primeros pasos hay un kit que Natura cede a un 50% que es un montón. Igual, nada es fácil, no hay un consejo especial. Hacerlo de corazón y ponerle ganas. Uno tiene que ir a buscar el cliente de manera constante. A través de los años he presentado mucha gente que ha avanzado y es otra forma de tener otros recursos económicos, con sus tiempos…” Comentaba Silvina.

Audio de la entrevista a Silvina Fernández

