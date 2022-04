Sub DDI recupera vehículo y block de motor, ambos con pedido de secuestro activo

Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, informa que en el marco del Proceso Penal Nro. 01-00-006620-21/00 caratulada “AVERIGUACION DE ILICITO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 06 a cargo de la Dra. Karina Gennuso y de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, ambos del Departamento Judicial de Azul, es que en el día de la fecha el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Antonio Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgo Órden de Allanamiento, Registro, Secuestro, para domicilio de la calle 17 de Octubre al 5000 de esta ciudad de Las Flores, siendo cumplimentada dicha órden judicial por personal de esta Sub D.D.I Las Flores con colaboración de personal de la Estación de Policía Comunal de Las Flores, arrojando dicha diligencia resultado positivo ya que se procedió al secuestro de un vehículo marca Ford Focus dominio EUK-739 sobre el cual pesa PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO, de fecha 18 de Febrero de 2016, a solicitud del Juzgado 1° Inst. Distrito Civil y Comercial nro. 11 de la localidad de Rosario, bajo NSI Nº 2382427, bajo la caratula “BBVA BCO FRANCES SA C/ GUZMAN ARIEL EDUARDO S/ SECUESTRO PRENDARIO” – EXXPTE NRO. 398/12 FDO. DRA. DELIA M. GILES, JUEZ, y al secuestro de un Block motor marca Renault de 4 cilindros con numeración suprimida en su totalidad, quedando ambos secuestros a disposición de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, al igual que la situación procesal del imputado.-PARTE DE PRENSA SUBDDI LAS FLORES, 31 de Marzo de 2022.-

