Sub-Oficial Leandro Griffiths, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos: «Todos los días rogamos que llueva»

Tras un fin de semana donde la labor de nuestros servidores públicos fue realmente ardua, la 91.5 habló este lunes con el Jefe del Cuerpo Activo, quien detalló las salidas que pusieron a prueba la eficiencia del personal. «Realmente no tuvimos descanso. El cuartel tuvo movimiento todo el sábado y domingo por los incendios forestales. Ya veníamos con diversas quemas de pastos y malezas pero lo del fin de semana fue algo constante. Lo más grande fue en Pardo donde estuvimos como seis horas apagando las llamas que empezaron en un basural y se extendió tanto que se quemaron dos vehículos que el propietario y pudimos parar las llamas antes que lleguen a la finca». Más adelante, Griffiths pidió que no se hagan quemas programadas. «Que la gente sepa que está prohibido. No hay que hacer ningún tipo de quema. Y más con este clima de sequía. Todos los días estamos rogando para que llueva».

