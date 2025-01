“Teto” Medina en El Periodístico: “La gente sigue mirando de reojo a una persona que tocó fondo”

El animador y conductor televisivo -ex integrante de la troupe de “Videomatch” en la década del ’90, habló hoy por la mañana con Ernesto “chino” Varela sobre las comunidades terapéuticas que dirige, hacia personas con problemas de droga.

“Contento de hablar con la audiencia, estoy haciendo un programa en Crónica que se llama “Teto TV” y un programa de radio en Sónica. En pandemia me recibí de operador terapéutico en adicciones y estoy trabajando con muchos chicos…lo que trato de hacer es visibilizar la recuperación, sigue siendo y parece mentira un tema tabú porque la gente sigue mirando de reojo a una persona que tocó fondo y está recuperándose. Lo que hacemos es que la gente entienda que la recuperación existe y se puede. Hay que entender que los enfermos se pueden transformar en “buenos” porque en este país te catalogan de “buenos” y “malos”…Todos tenemos defectos y virtudes. Ya no se toma el contexto de por qué un chico se volcó a la droga. Muchas veces la mirada nuestra lo hace un delincuente y se lo mete preso. Pero no hay una segunda mirada para pensar que ese chico se puede recuperar. Y hubo muchos chicos que se recuperaron…” Remarcaba.

“La gente tiene miedo y se asusta con respecto a la recuperación de un adicto. Pero es fantástico visibilizar y mostrar que es posible recuperarse y estar bien con el acompañamiento del entorno. Hay que participar del proceso y es importante que la familia acompañe…” Cuando se le consultó sobre la articulación con alguna iglesia, dijo: “La recuperación no tiene religión, las iglesias hacen un trabajo espectacular, maravilloso…Hacemos un seguimiento de los chicos que se recuperan, vivo el proceso de los chicos permanentemente. Sé de dónde vienen, conozco sus historias. No sólo yo sino los terapistas y psicólogos…”

Sobre que le ha dado más satisfacciones, si el mundo del espectáculo o dirigir las granjas de recuperación, expresó: “Me ha dado mucha alegría todo, el mundo del espectáculo y lo que hago ahora. Lo que hice en televisión me sirve mucho ahora. Haber trabajado con Marcelo (Tinelli), haber jugado a la pelota con Maradona me sirve para transmitir cosas lindas a los chicos. Las comunidades con su curiosidad me piden anécdotas de la gente con la que trabajé…No critico al estado ni a nadie, yo hago. Lo que más me importa es que se vea esto. Que la gente entienda que si tiene un familiar atrapado por una adicción que no haya vergüenza. A veces hay finales muy tristes. No hay que pensar en ocultar un caso así. El estado hace lo que puede. Hay municipios y ciudades que hacen cosas interesantes y lo digo con uso de razón porque he viajado mucho. Realmente hay gente que tiene interés en encontrar una solución porque eso se está hablando…” Sobre su causa donde lo privaron de la libertad, dijo: “Las cosas con la justicia ya está, la transité, me tocaron y hoy estoy con pilas y muchas ganas. No hay rencor…” En el final, se le consultó si quería dejar algún canal para donaciones, donde remarcó: “No soy de pedir plata, simplemente agradecer a todos los que se interesan. Si quieren saber más me pueden seguir en redes sociales…” Finalizó agradecido Marcelo “Teto” Medina.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MARCELO MEDINA

