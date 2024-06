Tomás Blanstein: «La ventaja es importante pero no está dicho nada aún»

A días de la semifinal de vuelta ante Atlético el delantero de Juventud Unida habló con FM Alpha. «El partido de ida fue muy duro pero por suerte pudimos sacar una diferencia importante (fue victoria del albirrojo 2 a 0) pero que no define nada. Ellos tienen un muy buen equipo y la revancha también será pareja». Sobre su regreso al gol, Tomás señaló que «feliz porque las lesiones me dejaron afuera un par de partidos y sufrí mucho no poder ayudar a mis compañeros». Finalmente, el atacante indicó que «va a ser algo lindo jugar en casa y con nuestra gente. Ojalá sea todo una fiesta y con el final deseado».

