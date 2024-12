Torneo Nacional de Clubes: El Taladro (Sub-13) le ganó a La Lola (Saladillo) y jugará la final

En la tarde de ayer en el estadio «27 de abril» se disputó la semifinal de vuelta frente a La Lola (Saladillo) por el Torneo Federal 2024. En la ida había sido victoria por 2 a 1 del verde como visitante. En un partido muy equilibrado el conjunto florense logró imponerse por la mínima tras un soberbio tiro libre de Agustín Maurente quien clavó la pelota en el ángulo inferior derecho decretando la apertura del marcador en el primer tiempo. Diferencia que pudieron mantener durante el segundo tiempo y consolidar la clasificación del equipo de Gonzalo Aparicio a la final de este apasionante certamen. No queremos dejar de destacar el trabajo realizado por el cuerpo técnico, el compromiso de los jugadores y las familias en el acompañamiento y apoyo incansable. Ahora El Taladro disputará otra final del Torneo Federal Sub 13 como lo hizo allá por el 2021 en Comodoro Rivadavia cuando se consagraba campeón de la mano del técnico Matías Delgado en Comodoro Rivadavia. Con el acceso a la posterior final nacional vs Boca Jrs. en un partido histórico para nuestro club ya que nunca un equipo de nuestro fútbol local había enfrentado un rival de AFA de manera oficial. En esta oportunidad será a partido único en la ciudad de Pehuajó en un marco sin precedentes con la presencia de las autoridades máximas del Consejo Federal de AFA frente al club Deportivo Mac Allister. Esperamos a toda la flia. del verde el sábado 28 a acompañar este grupo de jugadores que siguen escribiendo la historia grande del Club Atlético El Taladro.

Fuente: Prensa El Taladro

