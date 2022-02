Torneos: El fútbol en marzo como la escuela

(Por Flavio Iacomini) Los dirigentes de la Liga de Las Flores se reunieron y programan iniciar los campeonatos oficiales a mediados del próximo mes, en coincidencia con el arranque de la etapa escolar. Se sumaría otra nueva estrella: la categoría Sub 9. Este año, no podrá haber caras largas o quejas porque el fútbol florense no andará con modorra. Bien temprano, casi a la par de los chicos con guardapolvo, los sábados y domingos los florenses verán las postales de canchas con fútbol y con gente. En el año del mundial de Qatar (Noviembre), los directivos de los ocho clubes afiliados de nuestra ciudad, decidieron prepararse para programar las competencias en el tercer mes del año de todas las categorías. La nueva estrella, será la incorporación de la divisional SUB 9, un hecho que marca el trabajo importante que varios clubes están desarrollando en sus escuelitas de fútbol donde los nenes y nenas piden pista. La competencia será de futbol 11 pero de mitad de cancha. Se avanzó mucho en la toma de decisiones y es probable que en la tercera semana de febrero se abra el libro de pases de todas las categorías que en este 2022 serían: Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Reserva, Primera División y Fútbol Femenino también de Primera.

Los campeonatos estarían comenzando a mediados de Marzo y Juventud Unida, El Taladro, Atlético Las Flores, El Hollín, Ferrocarril Roca, Juventud Deportiva, Barrio Traut y El Potrero van a ser los clubes participantes de los torneos que organizará la Liga de Fútbol de Las Flores. En la próxima reunión del lunes 7 de Febrero, se tratará de avanzar en todo lo trazado, porque además el presidente de la Liga local Hugo Nuñez, en consonancia con el grupo que lo acompaña donde también se destaca el trabajo del Secretario Administrativo Gastón Rodríguez, ya iniciaron tratativas con las entidades oficiales por la habilitación de los estadios y por las cuestiones de seguridad. Si la pandemia lo permite, nada podrá impedir que en Marzo la pelota empiece a rodar por las canchas florenses. En el mes del arranque de las clases, nuestro fútbol irá de la mano. El público, que fue también gran protagonista en el final del 2021 poblando las canchas, seguramente este año 2022 también se sumará para contribuir a seguir en esta etapa de crecimiento.

