UATRE se manifestó contra la intervención de OSPRERA

El Secretario General y el Secretariado Nacional de la UATRE envió una nota a los medios para la recuperación y normalización de OSPRERA. Aquí el texto:

Queridas compañeras y compañeros: Nos encontramos ante un gran desafío para la organización y los trabajadores rurales de nuestro país. En los últimos tiempos, hemos padecido la intromisión ilegítima e ilegal, mediante la figura de un interventor en OSPRERA; quien supuestamente vino a recomponer prestaciones nunca interrumpidas durante los pocos días en que los verdaderos trabajadores la gestionamos. En lugar de mantener dichas prestaciones, asegurando la cobertura que la familia rural merece; este interventor ha realizado gastos innecesarios, designando en lugares de responsabilidad a quienes fueron derrotados por nuestra lista en las últimas elecciones nacionales celebradas por la UATRE. Además de ser una inaceptable intromisión en la autonomía de nuestra organización sindical, este último acto constituye un verdadero abuso de la autoridad conferida al interventor Marcelo Petroni. Pero más importante aún, es que resulta una afrenta a los trabajadores rurales y sus familias; quienes además de no tener una voz propia en la administración de salud, carecen ahora de las prácticas médicas y los medicamentos que necesitan, situación que se repite a lo largo y a lo ancho del país. Resulta esencial que todos tengamos presente que este Secretario General y los miembros del Secretariado no olvidan la salud de los trabajadores y sus familias. Por eso hemos impugnado la designación del interventor en cuanta instancia judicial se ha presentado, confiando en que lograremos, por esa vía, la recuperación y normalización de OSPRERA. No perdamos la esperanza, compañeras y compañeros. A pesar de las graves injurias y falsas acusaciones que se nos han lanzado de manera injusta y arbitraria; hemos mantenido y seguiremos manteniendo firmes nuestras convicciones. Todo ello, no ha hecho más que llevarnos a duplicar nuestros esfuerzos para recuperar OSPRERA, con la finalidad de volverla a poner al servicio de los trabajadores del campo argentino. Seguiremos luchando incansablemente por la dignidad y los derechos de todos los trabajadores rurales. No nos rendimos y confiamos en que, con el esfuerzo y la unidad de todos, lograremos recobrar nuestra obra social y asegurar que cumpla su verdadero propósito. En nombre del Consejo Directivo ilegalmente desplazado y el del Secretariado Nacional los saludamos y abrazamos a la distancia con solidaridad y determinación.

SECRETARIADO NACIONAL UATRE

