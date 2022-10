Un joven con parálisis cerebral transformó 200 palabras diarias en su primera novela

Un joven de 28 años de la ciudad bonaerense de Lobos, lector de Sábato, Saer y Borges, desafió la parálisis cerebral con la que convive desde poco después de nacer a través de la escritura diaria de 200 palabras que transformaron su primera novela en una «válvula de escape a un mundo en el cual puedo vivir otras vidas», manifestó a Télam. Familiares y amigos de Cristian Umpierre recibieron a esta agencia en su casa de la localidad de Lobos, donde el joven aguardaba junto al sencillo teclado de cartón que utiliza como herramienta para comunicarse y contar cómo empezó a reflejar «sentimientos, reflexiones, ideas, miedo y alegría», a través de la literatura. «El proceso es muy relajado, escribo por diversión, trato de disfrutar mis historias, desafiándome a mí mismo a que el trabajo me guste y me atrape», contó el joven que padece parálisis cerebral con compromiso motor, lo que no le permite y no lo deja expresarse verbalmente. «Yo tenía 17 años cuando lo tuve, fue mi primer hijo», relató su mamá, Roxana, quien aseguró que debido a las diferencias en un tratamiento que recibió Cristian a los 45 días de vida, tuvo que ser trasladado a un hospital de La Plata, donde llegó «con falta de oxígeno».

