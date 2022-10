Una nueva etapa: se jubiló el querido «Juancho» Torres

Luego de 37 años de servicio en la Oficina de Informes de la Terminal de Omnibus, Juan José «Juancho» Torres vivió ayer viernes 30 de septiembre su último día de trabajo como empleado municipal, llevándose en su haber numerosas historias y experiencias vividas. «Finalmente el día de mi jubilación llegó. Lo vivo con mucha emoción porque pasé muchos momentos acá. Me llevo un montón de recuerdos y momentos que viví en éste lugar», contó a la 91.5. Vale destacar que en su tiempo libre, nuestro amigo también colaboró desinteresadamente con la audición deportiva de nuestra radio hace unos años. «Alpha es una radio amiga. Siempre me acompañó y fue un placer dar una mano ahí. Le agradezco al querido Chino Varela que me abrió sus puertas». En el final de la entrevista y recordar diversos momentos, «Juancho» agradeció al intendente Gelené «por su amistad y porque confió en mí. También a mi hermana Mónica y mi sobrina Natacha. Y sobre todo a mi compañera Rosita que siempre está a mi lado». ¡Exitos en esta nueva etapa Juancho!.