Utilizaron el nombre de un comerciante local para intentar estafar a un comprador

Fernando Bosco, representante local de una reconocida marca de estufas a leña contó detalles de cómo delincuentes intentaron, a través de una llamada telefónica, engañar a un potencial cliente utilizando su nombre. «Efectivamente, recibí una llamada de la provincia de Córdoba de una persona que me preguntó por el valor de uno de nuestros productos. Antes se había asegurado que estábamos en Las Flores, que teníamos nuestro comercio acá y demás. Luego que le pasamos el precio me dice que nada que ver con el precio que le habían pasado a ella. Se trataba de alguien que usó nuestro nombre, la localidad, en fin, todo para intentar realizar ventas a un precio irrisorio», contó el comerciante al programa «El Periodístico». Bosco contó que «por suerte, la señora nos alertó de lo que estaba pasando e inmediatamente realizamos la denuncia. Según nos dijo, la estaban llamando desde San Luis». Finalmente, Bosco pidió que «no sé si alguien cayó o no en un engaño así. Las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas. Por eso pedimos que se aseguren bien antes de una operación de este tipo».

