«Veo como quedó el auto y pienso que pudo haber sido mucho peor»

Nuestro compañero Jony Civale, conductor de «Descontrolados», programa que se emite en la 91.5 contó este lunes detalles del fuerte choque ocurrido en la madrugada del domingo en Avda. Avellaneda y 17 de Octubre. «Nosotros veníamos de animar una fiesta privada en Colman con Gabriel (Malcotti) que venía manejando y Emi (Risso) de acompañante. Yo venía en el asiento de atrás sólo. De repente Gabriel dice «che, nos chocan». Miro por la ventanilla y teníamos el otro auto encima. El golpe me desvió hasta la otra puerta y no me acuerdo más nada». Jony contó que «tengo algunas heridas leves y dolor en el cuerpo producto del golpe. Por suerte todos estamos bien, incluso el chico que venía en el otro auto. Quiero agradecer los llamados y los mensajes que recibí todo el día de ayer al igual que la atención médica que recibimos en el lugar».

