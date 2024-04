Vero Sassali, cantante: «En esto de la música el apoyo de la familia es importantísimo»

La exitosa intérprete local pasó por el programa «Tropicalísimo» que conduce Oscar Triano por la 91.5 de lunes a viernes de 13 a 15hs. Luego de presentarse en Juventud Deportiva y Del Carril, Verónica contó su presente, proyectos y próximas presentaciones. «Hace dos años y un poquito más empecé con mi carrera musical cuando mi amigo Maxi Aguirre -dueño del estudio de grabación MA Records- me escuchó cantar y me propuso grabar enseguida. Al principio me presentaba con pistas y con el tiempo se sumaron algunos músicos talentosos como Alejandro Andrade en teclados». La cantante expresó que «me gusta mucho hacer covers de Gilda en mi repertorio porque soy su admiradora».

