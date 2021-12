Viaje de egresados a Carlos Paz: “En Córdoba nadie se quería hacer cargo de nada”

Ahora se puede decir que estamos bien, tranquilos, se pasó un estado de nerviosismo terrible, “se trata de nuestros hijos”, se vino manejando todo mal… hace dos años que estamos pagando un viaje a un crucero, la pandemia hizo que todo fuera para atrás, la empresa cambió por Carlos Paz o en la costa, Cariló. No es lo mismo pagar un viaje así por otro en un crucero. Un abogado me dijo que todos se agarran de la pandemia, me dijo “agarren algo o pierden todo”, y bueno, los chicos salieron a Córdoba, tuvimos que pagar equis cantidad de pesos por los riesgos, por si tenían covid, fue un manoseo grande, los chicos lo pasaron bárbaro, el hotel muy lindo, fueron 10 días de diversión, llegó el momento del regreso, hisopado mediante y muchos dieron positivo y otros negativo…los del hotel los trataron mal, fue todo muy angustiante. Nos agarró la desesperación, mi hija salió negativo pero sin dudas que para mí es un falso negativo porque estaba con otras chicas en la pieza y las otras le dieron positivo. A los chicos no los querían traer, el chofer les tiró los bolsos de mala manera, cerró el micro y dijo “no los llevo”. Mauricio Patronelli los acompañó, estuvo en todo momento e hizo todo para que los trajeran, finalmente otra empresa los trajo, fueron muchas horas de angustia. Pensábamos en pagar una empresa de acá para ver si iban, del hotel directamente los sacaron, no tuvieron consideración. Los chicos salieron con control de PCR negativo 48 horas antes desde Las Flores. Controlaron todo antes que salir, revisaron todo el listado. La empresa registró todo antes, había 15 chicos no registrados en planilla antes de partir, y se tuvo que aclarar todo antes de partir con la empresa London Travel. Llegó el sindicato en Córdoba amparando al chofer, no se ampara a nadie con el covid, los dejan a su suerte. Se entiende que protegen a su chofer pero nadie pensó en los chicos. Uno cree que algo así podía pasar porque en Córdoba está con muchísimos casos. En Bariloche fue algo similar. Los papás pagamos como un seguro por si les daba positivo, los iban a trasladar en una combi aparte, es increíble. Hace dos años que venimos pagando 2400 por mes, resulta que ahora nos cobran un plus y los chicos lloraban y no les querían devolver el dinero, agradezco al intendente y a salud que se preocupó mucho. Mi hija ahora está aislada al igual que muchos chicos, están todos bien ahora. Que la gente se cuide porque este es terriblemente contagioso, tomemos conciencia, tratemos de quedarnos en casa. Por favor cuídense. Remarcaba Beatriz.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A BEATRIZ LECONA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram